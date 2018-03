Paola Di Benedetto/ Il rapporto con Francesco Monte passo dopo passo (L’isola dei famosi 2018)

Paola Di Benedetto, il rapporto con Francesco Monte passo dopo passo. Il racconto nello speciale ha creato molti rumors, stasera altre novità sulla coppia? (L’isola dei famosi 2018)

Paola Di Benedetto, L’isola dei famosi 2018

Paola Di Benedetto è stata protagonista in questi giorni dello speciale sull'Isola dei Famosi 2018 condotto da Emanuela Gentilin. Ultime dall'Isola ha visto infatti l'ex Madre Natura in studio, pronta a dire la sua su diverse clip mostrate in studio. Primo fra tutti un filmato del suo arrivo alle Honduras, quando il quartetto che la vedeva con Francesco Monte, Rosa Perrotta e Marco Ferri si era appena formato. Ed è proprio sull'eliminazione di quest'ultimo che Paola ha voluto dire la sua: non l'ha stupita vedere il modello lasciare il reality, anche se l'ha sorpresa la sua scelta di non tentare di battere al televono una delle due attuali concorrenti dell'Isola che non c'è. Per la Di Benedetto in quel caso sarebbe uscita di sicuro Rosa Perrotta, ma non ha dubbi sul fatto che sulla decisione di Marco abbia avuto un grosso peso la stanchezza maturata in tanti mesi di reality. Da non dimenticare poi che la televisione renderebbe tutti i concorrenti più in carne del reale, per via di un classico effetto 'ingrasso' dovuto agli schermi.

IL RACCONTO A ULTIME DALL'ISOLA

Paola Di Benedetto parla ancora della sua nuova frequentazione con Francesco Monte, grazie all'ospitate a Ultime dall'Isola. Prima di vedere un recap della loro love story sotto il cielo dell'Isola dei Famosi 2018, la modella ha rivelato come Francesco avesse cercato di avvicinarsi a lei fin dai servizi fotografici per il programma. Dato che all'epoca aveva appena terminato una relazione di quattro anni, aveva deciso però di non lasciarsi andare del tutto e anzi, ha preso le dovuse distanze. Sembra inoltre che fra i due stia andando 'inaspettatamente bene' e che i due non si siano lasciati fin dalla prima notte che hanno vissuto al di fuori delle Honduras. L'ex Madre Natura poi sta cercando appartamento a Milano, ma non pensa di procedere subito con il grande passo. Dopo tutto la conoscenza con Monte è fin troppo recente per poter accelerare così tanto. Nella sua nuova abitazione non mancherà di certo un posto per Filippo Nardi, però, con cui ha stretto un forte legame grazie al programma. Paola, Francesco e il Conte amavano definirsi infatti 'il trio paguro' e fa parte del cerchio di amicizie che la concorrente ha creato grazie a questa recente esperienza. Ed ora si attendono ovviamente anche Marco Ferri e Rosa Perrotta, gli altri due Naufraghi con cui si è creata un'amicizia particolare fin dall'arrivo in Honduras. Clicca qui per vedere il video di Paola Di Benedetto a Ultime dall'Isola.

LA STORIA CON FRANCESCO MONTE PASSO DOPO PASSO

Paola Di Benedetto ha sottolineato più di una volta ai fan dell'Isola dei Famosi 2018 di voler procedere passo dopo passo con Francesco Monte. Una decisione che lo stesso ex tronista ha manifestato in più occasioni, anche se è evidente quanto sia stato catturato dall'affascinante modella. Nonostante questo, Paola è già riuscita a presentare Francesco ai propri genitori, come ha rivelato durante una recente ospitata a Mattino Cinque. Il tutto è avvenuto infatti dopo la consegna in diretta del mazzo di rose ad opera dell'ex concorrente, che l'ha raggiunta subito dopo la puntata nella hall dell'albergo. Inevitabile che fra i due scattassero nuovi baci e abbracci, anche se in quel momento erano presenti anche i genitori della Di Benedetto. Ed ecco che le dovute presentazioni sono state quasi d'obbligo, dato l'evento fortuito. Non si tratta quindi di una scelta dettata dalla volontà di ufficializzare la loro unione, dato che entrambi in più occasioni hanno dimostrato di non avere alcuna fretta.

