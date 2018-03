Pomeriggio 5/ Barbara D’Urso sempre in pista: al mattino lezioni di ballo!

Oggi, martedì 27 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. Spazio all'Isola dei famosi?

27 marzo 2018 Redazione

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, martedì 27 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. La puntata di ieri interamente dedicata a Fabrizio Frizzi ha fatto compagnia a 2.337.000 spettatori con il 20.4% nella prima parte, a 2.243.000 (17.6%) nella seconda e a 2.185.000 (15.6%) nella terza. “In questo lavoro che faccio, c’è tanta gente che sembra carina e sincera. Fabrizio era veramente un gentiluomo, una persona carina, speciale, una delle poche persone speciali”, ha detto la conduttrice. Nel corso della diretta sono state mostrate delle immagini mai viste sul conduttore e non sono mancati collegamenti davanti l’ospedale Sant’Andrea di Roma, “dove stanotte Fabrizio ha deciso di passare da lì a lassù per guardarci tutti quanti”, ha commentato la D’Urso con la voce tremante. A Pomeriggio 5 è stata ripercorsa la carriere di Frizzi e gli ultimi mesi di vita del conduttore, dopo essere stato colpito da un’ischemia nell’ottobre scorso.

Barbara D’Urso in pista

Barbara D’Urso non si ferma mai. Poco fa la conduttrice di Pomeriggio 5 (Domenica live e Grande Fratello) ha pubblicato nelle storie di Instagram una serie di video delle sue lezioni di ballo. Carmelita spiega che nonostante i tre programmi su cui sta lavorando riesce a trovare anche il tempo per allenarsi: le sue lezioni di ballo iniziano allo 7.30 del mattino. Dopo un Chacha sulle note di Prince e una Rumba, Carmelita è pronta per iniziare le riunioni a Mediaset. Di cosa vorrà parlare oggi pomeriggio la D’Urso nel suo salotto? Molto probabilmente, in vista della decima puntata dell’Isola dei famosi, Barbara dedicherà ampio spazio al reality e commenterà le ultime novità con i suoi ospiti in studio.

© Riproduzione Riservata.