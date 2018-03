Rita De Michele/ La madre di Francesca Cipriani: "Stai attenta, l'aria sta diventando irrespirabile", video

Rita De Michele, la madre di Francesca Cipriani, questa sera tornerà all'Isola dei Famosi 2018 per ascoltare il verdetto della nomination. Cosa succederà?

27 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Rita De Michele a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso

Dopo aver passato una lunga settimana in nomination, e per giunta in compagnia di Valeria Marini, per Francesca Cipriani questa sera potrebbe arrivare il conforto di sua madre Rita De Michele, che nel corso della sua avventura all'Isola dei Famosi 2018 non le ha mai fatto mancare il suo sostegno. Fra i principali ospiti dei salotti di Canale 5, Rita De Michele non ha mai perso occasione di dire la sua e recentemente, nel corso della sua ultima ospitata a Domenica Live, ha messo in guardia sua figlia da alcuni compagni di avventura: "L'isola si è trasformata nella capanna dello zio Nino (Formicola, ndr), invece dello zio Tom, perché lì pensa a tutto lui (...) e poi, in più, ci sono i suoi adepti - ha riferito la madre di Francesca Cipriani nella cabina rossa di Domenica Live - stai attenta perché adesso l'aria sta diventando irrespirabile. E tu non lo sai perché parlano dietro? Chi dirige tutto? C'è lo zio Tom, con la sua assistente. Povero angioletto mio, tu sei troppo ingenua!". Se vi siete persi il filmato, potete visualizzarlo sul sito ufficiale di Domenica Live cliccando qui.

STASERA IN DIRETTA PER LA SORPRESA DI RITO?

In vista dell'ormai imminente verdetto del tele voto, che potrebbe scrivere la parola fine sul percorso di Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi 2018, Rita De Michele si prepara a scendere nuovamente in campo per difendere, così come accaduto fino a oggi, la sua amatissima figlia. Non sappiamo ancora se la donna raggiungerà la showgirl in Honduras per riabbracciarla nell'immancabile sorpresa che precede il verdetto, tuttavia, ciò che sembrerebbe essere ormai certo, è che la madre di Francesca Cipriani questa sera sarà come sempre in prima fila per sostenere il suo percorso. Riuscirà la naufraga a salvarsi dal verdetto della serata? E come reagirà Rita De Michele questa sera di fronte al repentino cambiamento di sua figlia? Francesca Cipriani, che di recente è stata bacchettata dai suoi compagni di avventura per la sua pigrizia, negli ultimi giorni ha deciso di rimboccarsi le maniche e di fare tesoro dei preziosi consigli ricevuti dagli altri concorrenti. La sua nuova indole piacerà a mamma Rita?

