Roberto Fico e Yvonne De Rosa/ Foto, il neo Presidente della Camera, sorridente a Roma con la storica compagna

Roberto Fico e Yvonne De Rosa foto: il numero uno della Camera, paparazzato insieme alla compagna nella capitale. I due si conoscono da tantissimo tempo: ecco la loro storia

Roberto Fico ha da qualche giorno a questa parte letteralmente cambiato vita. Settimana scorsa è infatti stato eletto Presidente della Camera dei Deputati, assicurando così un posto importante all’interno del Parlamento al suo partito, il Movimento 5 Stelle. Fico è stato paparazzato negli scorsi giorni sorridente (come non poteva del resto essere altrimenti), dai fotografi del noto settimanale di gossip, Chi. In compagnia dell’uomo politico vi era Yvonne De Rosa, la sua storica compagna. I due si conoscono praticamente da una vita, visto che Roberto e Yvonne si sono conosciuti addirittura dai tempi delle scuole medie. Lei andava alla Belsito, mentre lui frequentava la Della Valle di Posillipo. Una conoscenza che era rimasta un’amicizia, fino a sbocciare in amore soltanto qualche anno fa.

LA PUBBLICITA’ DI DOVE

Sempre stata una bellezza acqua e sapone, Yvonne era considerata la ragazzina più bella delle scuole della zona, e anni dopo anche un fotografo se ne accorse, facendole fare la pubblicità del noto sapone Dove. L’inizio della loro relazione risale invece al 2013. Il neo presidente della Camera e la sua attuale compagna si sarebbero conosciuti durante la permanenza di entrambi nel Movimento 5 Stelle. Lei ha alle spalle un marito e una figlia, Elena, di 16 anni. Così come Di Maio e la sua compagna attuale, la bionda Giovanna Melodia, Yvonne e Roberto si sono conosciuti grazie al partito, e di conseguenza, anche i detrattori dei 5 Stelle non potranno che sottolineare la fortuna che porta in amore essere appunto un esponente dei pentastellati.

