Rosa Perrotta/ La rinascita all'"Isola che non c'è"(Isola dei famosi 2018)

Rosa Perrotta continua la sua avventura all'Isola dei famosi 2018. La ex tronista di Uomini e Donne si trova da qualche settimana sull'Isola che non c'è con Elena Morali.

Rosa Perrotta

Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi 2018 ha trovato una sua dimensione pacifica. O meglio, non del tutto visto che il suo chiodo fisso continua a essere Alessia Mancini. Secondo l'ex tronista, la rivale è la vera burattinaia del reality ed è a causa sua che Marco Ferri ha dovuto abbandonare il gioco. È stato lo stesso modello a rivelarlo all'amica durante il suo arrivo all'Isola che non c'è. E tutto questo non può che aver alimentato l'astio che si è creato nei primi giorni del programma fra Rosa e Alessia. Agli occhi della prima, l'ex velina infatti è in grado di sfruttare le sue alleanze con gli altri concorrenti per eliminare i personaggi che di volta in volta diventano scomodi per il suo secondo fine, ovvero naturalmente vincere quest'edizione dello show. La stessa accusa alla fine le era stata rivolta dalla Mancini e da Nino Formicola fino a tre settimane fa, quando si pensava che l'ago della bilancia pendesse a favore del gruppetto dell'ex tronista di Uomini e Donne. Insomma, sembra proprio che per Rosa sull'Isola principale non sia rimasto più alcun Naufrago da salvare. Forse solo Jonathan Kashanian rimane nel limbo, nell'impossibilità di collocarlo in un gruppo o nell'altro.

Sull’Isola che non c’è con Elena Morali

Rosa Perrotta si è creata un angolo tutto suo all'Isola dei Famosi 2018, grazie all'isolamento forzato nell'Isola d'elite del reality. Lontano dagli sguardi altrui, l'ex tronista e Elena Morali continuano a stringere ancora di più il loro legame e non solo parlando male degli altri concorrenti. Le due Naufraghe infatti svolgono ogni compito insieme, dalla raccolta delle lumache fino all'accensione del fuoco. Le mansioni vengono divise equamente in due e forse è anche per questo che l'equilibrio appare più stabile rispetto a quanto avvenuto durante la prima fase del loro percorso. La Perrotta e Elena in questi giorni si sono dedicate in particolare alla pesca di lumache, ma sembra che l'ultimo tentativo non sia andato a buon fine. Dopo aver faticato per raccogliere il necessario per il pranzo, le due amiche si sono ritrovate a dover abbandonare l'impresa, per via della loro asprezza. Buco nell'acqua per le due donzelle dell'Isola che non c'è, che alla fine hanno dovuto rinunciare al bottino tanto agognato. Clicca qui per vedere il video di Rosa Perrotta e Elena Morali all'Isola dei famosi 2018.

Rosa ha una nuova alleata

L'Isola dei Famosi 2018 vede Rosa Perrotta procedere senza sosta verso la meta finale. L'ex tronista ha la possibilità infatti di rientrare in gioco quasi illesa, dato che la sua permanenza all'Isola che non c'è le permette diversi benefici. Soprattutto dal punto di vista dell'umore, visto che non è costretta a sottostare alle tensioni che si sono create con Alessia Mancini e a guardarsi le spalle da coloro che reputa gli alleati della sua nemesi. Ogni settimana si deve sottoporre comunque a un televoto che potrebbe spingerla nuovamente fuori dal reality, ma visto che siamo molto vicini alla finale, l'ex tronista non dovrà tenere duro ancora a lungo. L'Isola che non c'è le ha inoltre permesso di scoprire molti punti in comune con Elena Morali, rimasta a distanza durante la prima fase del gioco, e non è di certo un particolare da prendere sotto gamba in previsione del rush finale. Potrebbe rivelarsi vantaggiosa soprattutto in caso di giochi ad eliminazione promossi dagli autori del programma, dato che la Morali le potrebbe assicurare una carta vincente.

© Riproduzione Riservata.