STEFANO DE MARTINO / Non potrà essere presente al compleanno del figlio (Isola dei famosi 2018)

Stefano Martino, inviato de L’Isola dei famosi, suo malgrado non potrà essere presente al compleanno del figlio Santiago. Un aneddoto avvenuto al suo matrimonio con Belen.

27 marzo 2018 Francesca Pasquale

Stefano De Martino a L’isola dei famosi

Su Canale 5 ritorna questa sera l’appuntamento con il reality l’Isola dei famosi che in questa edizione 2018 ha come principale novità quella del ballerino Stefano De Martino nelle vesti di inviato nei mari dell’Honduras. Un ruolo nel quale l’artista napoletano si è calato con tantissima passione e seppur non abbia convinto molti telespettatori ha senza dubbio offerto dimostrazione di grande professionalità oltre che attirato le attenzioni del pubblico femminile per il suo fisico scultoreo. In attesa di rivederlo in diretta dall’Isola vi raccontiamo come nell’ultima puntata di Verissimo durante un collegamento per fare il punto della situazione, Stefano De Martino abbia voluto rimarcare l’amarezza per non poter essere in Italia al fianco del figlio Santiago per festeggiare con lui il suo compleanno. De Martino alla Toffanin, infatti, ha dichiarato: “Mi piange il cuore purtroppo non riuscirò ad essere a casa per il compleanno di mio figlio”. Una diretta conseguenza della decisone di prolungare questa edizione di qualche altra puntata, presa dalla produzione del programma.

STEFANO DE MARTINO, TRA RICORDI ED UN FLIRT CON GILDA AMBROSIO

L’attenzione sulla vita privata di Stefano De Martino è sempre molto alta. Mentre lui si sia sempre dichiarato felicemente single, molte riviste di gossip parlano in maniera decisa di una appassionante storia d’amore che lo vedrebbe legato con la stilista Gilda D’Ambrosio, tra i cento giovani di maggior talento nel mondo della moda a livello mondiale. Una storia che sempre secondo le riviste, starebbe andando a gonfie vele. A proposito di amori del presente e del passato, Stefano De Martino nella scorsa settimana è stato protagonista della puntata di Emigratis con Pio e Amedeo ai quali, dietro esplicita domanda, ha raccontato un curioso aneddoto avvenuto il giorno del suo matrimonio con la showgirl argentina Belen Rodriguez il 20 settembre del 2013. In particolare ha parlato del ‘mistero’ dei regali dei propri parenti spariti nel nulla: “Quando mi baciavano per farmi gli auguri aprivano la giacca e mi mettevano dentro i soldi. Dopo diversi bicchieri di vino poggio la giacca sulla sedia, vado a ballare e dopo mezz’ora torno e non c’era più un euro”.

© Riproduzione Riservata.