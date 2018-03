Simone Barbato/ Valeria Marini per dimenticare Elena Morali? (L'Isola dei famosi 2018)

Simone Barbato, il simpatico mimo riuscirà a superare l'ennesimo televoto al quale è sottoposto? Sfida con Franco Terlizzi e Francesca Cipriani complicatissima. (L'Isola dei famosi 2018)

Simone Barbato, L'Isola dei famosi 2018

L'Isola dei Famosi 2018 vede ancora uno scontro fra Simone Barbato e Jonathan Kashanian, una tensione che dura ormai da diverse settimane. Secondo il mimo infatti, l'ex inviato di Verissimo non si esporrebbe mai del tutto e cercherebbe invece di far parlare gli altri su questioni importanti. Un appunto che alcune settimane fa aveva spinto Simone a dargli la sua nomination e che a quanto pare non era legato ad un'incomprensione momentanea. Questa volta a far insospettire Barbato è stata una domanda di Jonathan riguardo alla presenza di Valeria Marini come nuova concorrente, una novità su cui non avrebbe espresso davvero la sua opinione personale. Forse il mimo pensa addirittura che Jonathan usi questo modo di fare come strategia per capire come muoversi e rimanere sempre al di fuori di ogni contrasto con gli altri compagni d'avventura. Anche in questo caso Kashanian ha preferito tra l'altro non rispondere alle risposte piccate del mimo, scegliendo una strada pacifica. La sua domanda dopo tutto riguardava solo una curiosità sul punto di vista degli altri, senza alcun apparente doppio fine. Clicca qui per guardare il confronto fra Simone Barbato e Jonathan Kashanian all'Isola dei Famosi 2018.

I LITIGI NON SONO FINITI

Sembra che i litigi all'Isola dei Famosi 2018 non siano finiti per Simone Barbato, che ha stupito molti fan per un caratterino rimasto nascosto durante le sue apparizioni in tv. Il comico infatti è stato aspramente criticato da Franco Terlizzi, con cui in precedenza ha avuto da ridire diverse volte, per via delle reciproche accuse di avere un carattere troppo spigoloso. A distanza di diversi giorni da quella nomination, i due Naufraghi hanno cercato un chiarimento, che tuttavia si è risolto con un buco nell'acqua. Il comico infatti ha deciso di non scendere a compromessi con quanto affermato in precedenza, supportato dalla neo amica Francesca Cipriani. Fra quest'ultima e l'ex pugile c'è sempre stata una forte sintonia, ma in questo caso Simone ha avuto la meglio. Anche per la Cipriani il carattere di Franco non è di certo così semplice. E tanto è bastato perché l'ex pugile durante uno sfogo con Valeria Marini si lasciasse andare ad un imperativo: non intende avere più nulla a che fare con entrambi i concorrenti. La showgirl tra l'altro non ha fatto altro che alimentare la tensione, infilando la pulce nell'orecchio di Terlizzi riguardo ad una possibile strategia in corso da parte del comico.

VALERIA MARINI LO PROVOCA...

Simone Barbato è al centro dell'attenzione della nuova vip dell'Isola dei Famosi 2018. Valeria Marini non si è lasciata perdere l'occasione per punzecchiare il mimo con il suo ben noto modo di fare sensuale, subito dopo essersi lanciata in un ballo caliente con Jonathan Kashanian. Il tutto è nato dalla misteriosa scomparsa dell'acqua del cocco di Franco Terlizzi, che rientrando in spiaggia da un bagno rilassante, ha scoperto di essere stato privato del prezioso liquido. Il mimo è stato chiamato in causa nell'immediato, simpaticamente preso di mira dal gruppetto che in quel momento discuteva della questione. Per Valeria è bastato poco per cercare di convincere Simone a dire la verità: un cambio della sua ammissione di colpa avrebbe ricevuto un bacio. E molto di meno è servito al mimo per ammettere prontamente di essere responsabile del reato "cocchesco": un 'sì' sollecitato da Bianca Atzei che gli ha permesso di fiondarsi fra le braccia di Valeria Marini. Clicca qui per vedere il video di Simone Barbato e Valeria Marini all'Isola dei Famosi 2018. Sembra invece che gli antichi scontri fra Amaurys Perez e il comico si siano finalmente risolti. In questi ultimi giorni di reality, l'ex campione si è anche sbilanciato nel dare qualche consiglio al vecchio rivale. Soprattutto sulla questione Franco, con cui il mimo cercava un chiarimento da diverso tempo. Il suggerimento di Amaurys in questo caso era di provare a dividere la persona dal concorrente del programma.

