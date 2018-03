Striscia la notizia/ Ficarra e Picone battono Il commissario Montalbano in sovrapposizione

Oggi, martedì 27 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotta da Ficarra e Picone. In studio anche le veline.

27 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone

Oggi, martedì 27 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotta da Ficarra e Picone. Ieri, lunedì 26 marzo, il tg satirico di Antonio Ricci è stato il programma più visto dell’access prime time con 5.393.000 telespettatori e il 20.09% di share. Sul pubblico attivo ha ottenuto il 21.97% di share. Alle 21.26, Striscia ha raggiunto il picco di 6.584.163 telespettatori, pari al 24.56% di share e al 24.85% di share sul target 15-64 anni. Inoltre, Striscia ha registrato un dato molto importante: nel periodo di sovrapposizione con Il commissario Montalbano (dalle 20.47 alle 21.28) in onda su Rai 1, il tg satirico ha totalizzato 5.466.693 telespettatori e il 20.32% di share, contro i 5.312.050 telespettatori e il 19.75% della fiction con Luca Zingaretti. A fine puntata Ficarra e Picone hanno omaggio Fabrizio Frizzi: “Oggi è venuta mancare un nostro amico, ma un amico anche di tutti voi che siete a case e seguite le trasmissioni televisive: Fabrizio Frizzi. Un grande professionista che mancherà molto alla tv italiana, mancherà molto la sua maniera gentile e garbata di entrare nelle nostre case. Continueremo a pensarlo. Ciao Fabrizio”, hanno detto i due comici alzandosi in piedi e facendo partire un forte applauso.

Ancora indagini sull'Isola dei famosi

Anche ieri sera Striscia la notizia è tornata a parlare del canna-gate all’Isola dei famosi 2018. Dopo la ricostruzione fatta col “Var” dal tg satirico delle dichiarazioni di Francesco Monte nella famosa puntata in diretta in cui Eva Henger lo accusato di aver fumato marijuana, Valerio Staffelli ha raggiunto Cecilia Capriotti, anche lei ex naufraga del reality: “Le frasi che ha detto Monte sono vere perché ero lì e noi le avevamo sentite, non posso negare questo. Non si sentivano perché c’erano voci sopra. Nessuno ha messo in discussione Eva”. Questa sera, martedì 27 marzo, dopo Striscia andrà in onda la decima puntata dell’Isola dei Famosi, condotto da Alessia Marcuzzi. In studio ci sarà Marco Ferri, eliminato nella scorsa puntata. L’ex naufrago si difenderà dalle accuse che lo hanno coinvolto? In studio si parlerà delle nuove rivelazioni di Striscia?

© Riproduzione Riservata.