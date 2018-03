UNA VITA/ Crescono i sospetti di Simon: Susana è la donna che cerca? (Anticipazioni 27 marzo)

Anticipazioni Una Vita, puntata 27 marzo: Simon continua le sue ricerche per capire l'identità della donna misteriosa del suo passato. L'attenzione cade su Susana...

27 marzo 2018 Redazione

Una Vita

Fin dal giorno del suo ingresso nelle puntate di Una Vita, Simon ha fatto capire di essere portatore di un grande segreto: il maggiordomo di casa Valverde, infatti, nasconde l'immagine di una donna del suo passato, che dovrebbe vivere proprio nel quartiere di Acacias 38. Nel periodo trascorso nel palazzo, i sospetti del personaggio interpretato da Jordi Coll sono caduti soprattutto su Juliana anche se a partire dalla puntata odierna qualcosa cambierà. Sarà infatti Susana la persona sulla quale rivolgerà la sua attenzione, anche se ciò non significherà smettere anche di guardarsi attorno. La verità sul legame con questa donna appare ogni giorni più vicina... Nel frattempo, Elvira continuerà nel suo tentativo di far ingelosire il ragazzo usando Liberto. La coppia apparirà sempre più vicina, scambiandosi effusioni davanti allo stesso maggiordomo oltre che a Rosina...

UNA VITA: FERNANDO APPOGGIA TERESA MA...

Tutto è cambiato per Teresa, dopo che si è resa conto di essere sul punto di perdere l'amato Mauro. Eppure, nelle ultime puntate di Una Vita, la maestra ha dovuto fare i conti anche con il cambiamento dell'atteggiamento di Fernando, apparso misteriosamente vicino ad Ursula. Nonostante gli evidenti sospetti, il benefattore del patronato continuerà ad appoggiare Teresa e la presidenza per il momento resterà nelle sue mani. Allo stesso tempo, però, l'uomo manterrà il segreto su quanto scoperto da Sara in merito a Mauro e alle sue indagini su Cayetana. Userà queste informazioni a suo vantaggio? Servante apparirà ancora triste e depresso per la partenza di Paciencia ma dietro al suo comportamento ci sarà altro: sfruttare Martin, al quale commissionerà i lavori più faticosi, mentre lui batterà chiaramente la fiacca.

