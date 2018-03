Uomini e Donne/ Anticipazioni, Valentina Autieri contro Gemma Galgani: una nuova alleata per Tina (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. La dama Valentina Autieri nuova alleata di Tina Cipollari contro Gemma Galgani? Ancora problemi per la dama....

27 marzo 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Tina Cipollari

Gemma Galgani ha ormai una nuova "nemica" nello studio di Uomini e Donne. Valentina Autieri ha mostrato in più di un'occasione di non approvare il comportamento della dama, appoggiando quindi in molte occasioni le dichiarazioni di Tina Cipollari. Anche Valentina, come la nota opinionista di Uomini e Donne, critica le accuse continuate a Giorgio Manetti: "Giorgio è diventato Giorgio grazie a te? Sei tu che sei diventata Gemma grazie a lui"! ha sottolineato la dama del trono Over, facendo intendere che la Galgani abbia trovato grande notorietà proprio grazie alla storia d'amore avuta con Manetti. D'altronde, nel corso dell'ultima registrazione, pare che Gemma sia tornata a parlare di Giorgio nonostante la promessa di aver chiuso questo capitolo per sempre. Cosa ne penserà Valentina, così come Tina, di questo.

CRITICHE PER VALENTINA AUTIERI

Che Valentina Autieri e Gemma Galgani si scontrino spesso nello studio di Uomini e Donne è cosa ben nota, eppure sono in molti a criticare i modi della Autieri che non avrebbe "rispetto per persone più adulte", alzando "la voce a sproposito". Di certo quello di Valentina è un carattere forte e deciso, come spesso ha dimostrato anche nei confronti del parterre maschile. Di recente la dama è stata intervistata per il Magazine di Uomini e Donne, dove ha confessato come è arrivata a Uomini e Donne. "Nella vita bisogna osare altrimenti non si conclude nulla. Un caro amico cinque anni fa scrisse una lettera alla redazione per propormi; perché temeva che sarei rimasta sola a causa del mio brutto carattere. - e ha aggiunto - All’epoca, quando mi chiamarono rinunciai perché stavo frequentando un ragazzo ma non ha funzionato. A distanza di anni mi richiamarono per un provino".

© Riproduzione Riservata.