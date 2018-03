Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi ha lasciato il programma? Sara vicina alla scelta (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi ha lasciato il programma? Dopo il bacio con Luigi Mastroianni, Sara Affi Fella pronta alla scelta?

27 marzo 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni

La situazione per Sara Affi Fella a Uomini e Donne si fa davvero complicata. L'ultima registrazione del trono Classico ha portato grandi novità e ha nuovamente spostato l'asticella della scelta verso Luigi Mastroianni. Tra Sara e Luigi è arrivato un nuovo bacio: passionale, importante e diverso dal primo che il pubblico di Uomini e Donne ha visto in tv. Questo ha provocato però la dura reazione di Lorenzo Riccardi, che non si aspettava un gesto così forte e importante nei confronti del rivale da parte della Affi Fella. Lorenzo, di fronte alla scena, lascia lo studio basito, per non rientrare. Neppure i tentativi di Sara lo convincono a ripensare alla sua scelta: lui va via e Sara sottolinea "Stavolta fa sul serio". Una decisione che mette Sara alle strette: la tronista sarà costretta ad accorciare i tempi e a fare la sua scelta nei prossimi giorni?

LORENZO TORNERÀ? SARA VICINA ALLA SCELTA

D'altronde a ferire Lorenzo Riccardi, quasi sicuramente, non è stato il bacio dato a Luigi Mastroianni ma la felicità sul volto di Sara Affi Fella. Una felicità, a quanto pare, convinta e diversa rispetto a quella mostrata dopo il primo bacio con Luigi. Quest'ultimo è inoltre il solo ad aver ricevuto da lei due baci importanti, contro il solo che Lorenzo "ha rubato" e con passione alla tronista. In quel caso, Sara è parsa coinvolta fisicamente, in un bacio sicuramente desiderato ma probabilmente non "maturo" come quello arrivato adesso con Luigi. Che sia stato questo a minare le sicurezze di Lorenzo? Che Riccardi abbia visto nel bacio di Sara e Luigi la conferma che sarà proprio il rivale la scelta? E, soprattutto, di fronte a questa visione deciderà di tornare in studio? La tensione sale...

© Riproduzione Riservata.