Uomini e Donne Oggi/ In onda il trono classico, video anteprima: la sorpresa di Lorenzo (27 marzo)

Uomini e Donne, oggi 26 marzo 2018 in onda il Trono Classico. Lorenzo Riccardi sorprende Sara Affi Fella; problemi invece per la tronista con Luigi Mastroianni...

Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni

Dopo un lunedì molto triste, che ha visto Uomini e Donne fermarsi per il lutto di Fabrizio Frizzi, il programma torna in onda con puntata del Trono Classico ricca di sorprese. Si inizia, ormai come di consueto, con Tina Cipollari e l'arrivo di nuovi corteggiatori per la bionda opinionista, ma prima ancora dalla nuova "intrusione" di Gemma Galgani che in contra i suoi pretendenti. Poi, come anticipa il Vicolo delle News, si continua con Sara Affi Fella che, dopo la scorsa puntata, ha voluto incontrare Lorenzo Riccardi che aveva deciso di lasciare lo studio dopo aver visto il bacio con Luigi. Dopo il chiarimento, lui la sorprende in esterna con un gesto romantico: arrivato dalle spalle senza farsi scoprire, le ha messo delle cuffiette alle orecchie, facendole ascoltare un lungo pensiero in cui ha svelato i suoi sentimenti per lei. Sara è felice del gesto, ma in studio dichiara di credergli solo al 50%, il resto dovrà conquistarlo.

NUOVO SCONTRO TRA SARA E LUIGI

Inizia molto bene l'esterna di Sara con Luigi Mastroianni: lui la va a prendere in albergo, passeggiano mano nella mano e lui le fa comprendere di essere pronto a farsi scegliere. Lei afferma di averlo pensato più di Lorenzo e scattano tanti bacini. Poi però finisce male quando Sara si allontana per paura di essere baciata sulle labbra, gesto che scatena l'ira di Luigi, convinto che lui non le piaccia davvero. In studio si continua a discutere di questa cosa e interviene anche Lorenzo, che dice a Luigi di ritenersi fortunato per le conferme ricevute. Tra i due nasce un nuovo scontro e rispunta anche il nome di Sissi, l'amica di Luigi che aveva infastidito la tronista la scorsa settimana. Si continua poi con il trono di Nilufar che ha scelto di fare ben due esterne con Giordano.

