Valeria Marini lite con Alessia Mancini e Francesca Cipriani/ Lascia il programma? (Isola dei famosi 2018)

Valeria Marini lite con Alessia Mancini e Francesca Cipriani (Isola dei famosi 2018)

Valeria Marini al centro dell’Isola dei Famosi 2018. La showgirl ha conquistato Simone Barbato, duetta con Bianca Atzei e litiga con Alessia Mancini.

Valeria Marini ha vissuto la sua prima settimana all'Isola dei Famosi 2018 e sembra essersi trovata molto in sintonia con alcuni Naufraghi in particolare. Si è lanciata infatti in canti sfrenati con Jonathan Kashanian e Bianca Atzei, fra balli di gruppo e solitari. Sembra però che il sorriso si sia spento alquanto in fretta sul volto della showgirl, data la recente lite con Alessia Mancini per via di un fuoco spento durante il suo turno. Per l'ex velina, la concorrente infatti avrebbe perso di vista il falò a causa di un riposino improvviso, una contestazione che la Marini non ha di certo gradito. La polemica successiva fra le due Naufraghe ha coinvolto anche il resto del gruppo, soprattutto Nino Formicola e Bianca che erano presenti fin dall'inizio. La frase della Mancini tra l'altro ha dato la possibilità a Valeria di dire alla rivale tutto ciò che pensa di lei, dal suo comportamento aggressivo fino al controllo con cui gestisce la sua esperienza nel programma. Visto che in quel momento il tono della showgirl non era di certo dei più bassi, Francesca Cipriani si è svegliata e ha richiesto di abbassare la voce. Una nuova miccia che ha fatto scattare la Marini anche contro la maggiorata. Clicca qui per vedere il video di Alessia Marini all'Isola dei Famosi 2018.

Gaspare e Bianca sono dalla sua parte?

La lite fra Valeria Marini e Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018 ha diviso ulteriormente a metà il gruppo. La showgirl infatti ha trovato in alcuni concorrenti dei validi alleati, mentre ha allontanato da sé altri. Francesca Cipriani per prima, come previsto dal piccolo confronto avvenuto durante la diretta in studio. Quanto avvenuto crea tra l'altro uno scenario interessante, dato che fino ad ora gli scontri con la Mancini hanno provocato nel giro di poco tempo altrettante eliminazioni. Da Rosa Perrotta a Marco Ferri, fino a Paola Di Benedetto. In questo caso però Valeria sembra avere dalla propria parte due dei più grandi alleati della Mancini, Bianca Atzei e Nino Formicola. Difficile quindi che i due concorrenti decidano di darle il loro voto, visto che nei minuti successivi al litigio hanno ascoltato con pazienza le parole della showgirl. Il tutto senza prendere troppo le difese di Alessia, anche se hanno cercato entrambi di spiegare a Valeria il punto di vista della rivale.

Tra Barbato e Cipriani

Le premesse per l'arrivo di Valeria Marini all'Isola dei Famosi 2018 sembrano sfumate in seguito all'eliminazione di Marco Ferri. Le intenzioni della showgirl erano infatti di scatenare passione e scintille fra la sabbia honduregna, progetto che adesso sembra essersi diretto verso qualche altro tipo di focolaio. Non è chiaro tra l'altro se Valeria rimarrà fino alla fine del programma oppure deciderà di svelare il suo vero ruolo alle Honduras, ipotesi da non sottovalutare. Gli autori di certo hanno in mente una strategia ben precisa da seguire per la sua presenza nel reality e i fan si chiedono che cosa potrebbe succedere. Nel frattempo la Marini sta cercando di creare spaccature e avvicinamenti, come nel caso di Simone Barbato e Francesca Cipriani. Le sue continue provocazioni al mimo sembrano già aver sortito il loro effetto, a giudicare dagli sguardi che le riserva spesso e volentieri. In questo caso se l'intento della Marini è di allontanare l'artista dalla Cipriani, si può dire che l'esperimento sia più che riuscito.

