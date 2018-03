AMICI 17/ Rudy Zerbi boccia Matteo: riuscirà ad accedere al serale?

Sabato 31 marzo verranno annunciati i nomi degli ultimi 5 alunni che accederanno al serale di Amici 17: chi saranno? Rudy Zerbi boccia categoricamente Matteo.

Mancano pochi giorni all’appuntamento pomeridiano con Amici di Maria De Filippi. Nella scuola c’è un gran fermento e agitazione poiché sabato saranno annunciati gli ultimi 5 alunni che accederanno alla fase finale, ovvero al Serale, del programma. I primi cinque a ottenere il lascia passare per il finale sono stati i ballerini Bryan, Lauren e Sephora e i cantanti Emma e Einar. Dopo l’accesso al serale Emma ha ricevuto una telefonata dai suoi genitori, in collegamento da Malta, che le hanno fatto i complimenti per il traguardo raggiunto. Anche Sephora ha sentito il padre, orgoglioso di lei. Einar invece ha incontrato Giusy Ferreri. Ovviamente i più agitati sono gli alunni che devono dimostrare di meritare la maglia verde. Il ballerino Orion vorrebbe arrivare al Serale perché è il più grande spettacolo che potrebbe affrontare, mentre Daniele sogna di arrivare in finale per trattare il tema del bullismo di cui è stato vittima per i suoi problemi di peso.

Rudy Zerbi boccia Matteo

Rudy Zerbi ha spento le speranze di Matteo dicendogli che è molto improbabile che arrivi al Serale. Matteo ne è consapevole facendo ricevuto molti “no” nel corso di questi mese, ma Zerbi aggiunge che non gli piace perché che canta i brani tutti nello stesso modo. Il ragazzo chiede al professore di fare una lezione insieme, ma Zerbi non sembra propenso a cambiare il suo giudizio perché si annoia quando lo ascolta. Nonostante la pressione degli ultimi giorni, all’interno della scuola non manca la voglia di divertirsi un po’. Biondo fa sparire per scherzo il pranzo di Matteo, che si vendica nascondendogli gli abiti nel freezer. Chi saranno gli ultimi cinque concorrenti che accederanno al serale? E come saranno divise le due squadre? Il serale di Amici 17 prenderà il via il prossimo 7 aprile con numerose novità. Quest’anno non ci saranno i direttori artistici, ma ci saranno due commissioni: una interna formata dai loro professori e una esterna con sei volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Giulia Michelini, Simona Ventura ed Heather Parisi.

