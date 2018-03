ASCOLTI TV 27 MARZO, DATI AUDITEL/ L'Isola dei famosi 2018 tiene duro e conquista il 22,4% di share

Ascolti tv del 27 marzo, dati Auditel: la partita di calcio Inghilterra - Italia vince la serata su Rai 1, L'Isola dei famosi 2018 tiene duro e conquista il 22,4% di share.

28 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Isola dei famosi 2018

L'amichevole di calcio Inghilterra - Italia, in onda su Rai 1, è stato il programma più visto della prima serata di martedì 27 marzo: il match giocato allo stadio Wembley ha infatti conquistato 6.261.000 spettatori pari al 23.6% di share. Nonostante l'importante rivalità e le tradizionali critiche della vigilia, su Canale 5 L'Isola dei Famosi 2018 ha tenuto duro, riuscendo ad ottenere 4.360.000 appassionati corrispondenti al 22.4% di share. Per quanto riguarda gli altri canali, su Rai2 Hawai Five O ha raccolto davanti ai teleschermi 1.286.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 La Fabbrica di Cioccolato ha conquistato la positiva cifra di 1.586.000 appassionati pari al 6.6% di share. Su Rai3 sono stati 1.301.000 gli spettatori che hanno deciso di seguire la puntata di CartaBianca per una percentuale complessiva pari al 5.6% di share. Su Rete4 è andato in onda Il Miracolo di Fatima con complessivi di 1.227.000 spettatori ed uno share corrispondente a 4.7%.

I DATI DELL'ACCESS PRIME TIME

Gli ascolti tv dell'access prime time di martedì 27 marzo sono stati in parte influenzati dalla partita di calcio Inghilterra - Italia, andata in onda alla stessa ora su Rai 1. Striscia la notizia ha infatti chiuso i battenti con largo anticipo, fermandosi al di sotto dei dati Auditel ai quali ci ha abituato. Su Canale 5 il tg satirico condotto da Ficarra e Picone ha comunque registrato una media di 4.922.000 spettatori e uno share del 18.7%. Su Rai2 Quelli che… dopo il Tg ha intrattenuto 1.726.000 appassionati pari al 6.3%. Su Italia1 CSI ha mantenuto il suo tradizionale audience conquistando 1.282.000 appassionati e raggiungendo il 4.9%. Su Rai3 Senso Comune ha trovato l'approvazione di 1.429.000 spettatori con il 5.8% e, successivamente, la soap Un Posto al Sole si è mantenuta pressoché costante rispetto al giorno prima con 1.885.000 fans e il 7.1%. Su Rete4, la trasmissione Dalla Vostra Parte ha conquistato 1.031.000 telespettatori pari al 4% mentre su La7 8 e ½ ha ottenuto un buon riscontro di pubblico con una cifra di 1.418.000 spettatori corrispondenti al 5.4% di share.

© Riproduzione Riservata.