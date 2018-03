Addio a Fabrizio Frizzi sepolto a Bassano Romano/ "Sto meglio", l'ultimo messaggio al sindaco

Sarà Bassano Romano ad accogliere Fabrizio Frizzi dopo il suo ultimo viaggio. Il sindaco annuncia che sarà sepolto nella città che lo ha visto crescere e mostra il suo ultimo messaggio

28 marzo 2018 Hedda Hopper

Fabrizio Frizzi

L'ultimo viaggio di Fabrizio Frizzi si concluderà a Bassano Romano, la città che lo ha visto crescere e che in queste ore lo sta piangendo insieme a famiglia e amici. Il conduttore si è spento nella notte tra il 25 e il 26 marzo scorso a causa di un'emorragia cerebrale e proprio oggi, a Roma, si stanno tenendo i suoi funerali. Dopo l'addio di colleghi, pubblico e amici, il conduttore inizierà il suo ultimo viaggio che si concluderà proprio nel cimitero di Bassano Romano, in provincia di Viterbo. A confermare la notizia è stato lo stesso Emanuele Maggi, primo cittadino della città che proprio su Facebook ha espresso il suo cordoglio per il lutto che ha colpito la famiglia del conduttore mostrando anche lo screenshot con il messaggio che Frizzi gli aveva inviato ringraziando per la vicinanza sua e di tutta la comunità.

IL MESAGGIO DEL SINDACO

Lo stesso sindaco ricorda la persona stupenda che lui fosse ricordando un piccolo incontro in cui si parlò anche di raccolta fondi per delle lavagne multimediali che lo stesso conduttore si offrì di acquistare. Anche il conduttore aveva un tenero ricordo della sua città in cui poteva "sfogarsi" andando in bici e fingendo di essere al Giro D'Italia per via delle faticose salite che poteva affrontare. Lo stesso sindaco conferma che il suo rapporto con la città non è mai cambiato e il suo messaggio Facebook si conclude con un'altra conferma del "mito" che era: "Una grande persona, che nonostante il successo e la popolarità, ha sempre mantenuto ciò che di più bello possa esserci nelle persone: il senso di umanità. Domani Bassano Romano sarà presente ai funerali a Roma e questa sera, su iniziativa di alcuni cittadini, con la collaborazione di Don Giuliano ci sarà una fiaccolata alle ore 21, appuntamento alla Chiesa di San Gratiliano. CIAO FABRIZIO!". Il conduttore sarà sepolto accanto alla madre e al padre, proprio come avrebbe voluto. Clicca qui per leggere la sua versione integrale.

