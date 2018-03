Al Bano Carrisi e Romina Power/ La verità sul loro rapporto: ecco cosa succede dietro le quinte…

Al Bano Carrisi e Romina Power, la verità sul loro rapporto "d'amore": ecco cosa succede dietro le quinte... (e siamo sicuri che non vi piacerà scoprirlo!).

28 marzo 2018 Valentina Gambino

Al Bano Carrisi e Romina Power, simulano grande intesa e ritrovato amore solo sul palcoscenico. Questa sarebbe la nuova indiscrezione che emerge tra le pagine del settimanale Chi, in edicola da oggi, mercoledì 28 marzo con il suo nuovo numero. Recentemente, i due si sono ritrovati ancora sullo stesso palcoscenico per il tour dell'addio in Germania. Anche se tutti i figli dei Carrisi farebbero il tifo per loro sperando in un possibile ritorno di fiamma sotto lo stesso tetto, le giornate tedesche dei due artisti si sarebbero svolte rigorosamente separati. E così, mentre in scena i livelli di glicemia nel sangue toccherebbero valori da capogiro, nel dietro le quinte i due artisti quasi non si considererebbero. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha avuto modo di seguirli negli ultimi giorni della loro tournée sperando di percepire la stessa intesa anche a riflettori spenti, ed invece... quello che ha scoperto il giornale vi deluderà. Ed infatti, una volta terminato il loro spettacolo, via con due macchine diverse, colazione, pranzo e cena rigorosamente da separati. Volete altri dettagli? Bene, non perdeteci di vista!

Romina Power è stata fotografata da sola a passeggio per Wetzlar, con aria pensierosa e riservata. Anche Al Bano è stato pizzicato dai paparazzi del settimanale di Signorini ma lui era in compagnia dei figli. E mentre Romina Junior ha supportato i genitori anche tramite social, Yari ha partecipato ai concerti esibendosi con i genitori nell'interpretazione di tre brani. In Germania per il tour anche i figli di Al Bano avuti dalla relazione con Loredana Lecciso: Yasmine di 17 anni e Albano Junior, 16 anni. Proprio per quanto riguarda la loro presenza, pare anche ci siano stati dei problemi in particolare con la Lecciso, attualmente molto impegnata in quel di Lecce con lo spettacolo teatrale dal titolo "Le ultime parole di Cristo" dove interpreta il ruolo di Maria Maddalena. Nel frattempo, Al Bano e Romina sono stati fotografati ancora. Lei a passeggio con il suo adorato cane e lui con i bagagli e tutto l'occorrente per i concerti. Poi finalmente insieme, fotografati in viaggio con figli e troupe al termine del loro concerto. Tra di loro, l'inseparabile amiche di lei mentre i due non si rivolgono comunque la parola. A quanto pare quindi, tutto quel feeling sul palcoscenico, terminerebbe una volta spenti i riflettori.

