Animalisti contro Fabrizio Frizzi e Telethon / Sostenitori veganesimo: “Non era meraviglioso come dicono…”

Animalisti contro Fabrizio Frizzi e Telethon, Il post shock (poi cancellato) su Facebook e le parole di una di loro in Radio: “Non era meraviglioso come dicono…”.

28 marzo 2018 Valentina Gambino

Animalisti e Telethon: le parole shock contro Fabrizio Frizzi

Sdegno e sgomento sono stati i primi sentimenti che hanno invaso i cuori di coloro che stamattina, hanno avuto modo di dare l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi. L'indignazione del popolo della rete è nata però per un motivo ben preciso: l'indegna e inappropriata reazione di alcuni animalisti probabilmente con pochissimo amor proprio. Il celebre e amatissimo conduttore si è spento per una emorragia celebrale dopo essere stato colpito alcuni mesi addietro da una leggera ischemia. Gli haters che costantemente popolano i social network, hanno avuto modo di scendere in campo contro Fabrizio Frizzi colui che, per la sua estrema bontà d'animo, era apprezzato dalla quasi totalità del pubblico italiano. Il motivo di tale e brutale crudeltà? Alcuni rappresentati del mondo animalista e vegano, hanno accusato il presentatore di essere stato testimonial di Telethon in quanto, secondo loro, la fondazione farebbe degli esperimenti sugli animali in favore della ricerca. Tra i post più sconcertanti, quello di Raffaella Sampaolesi, attivista e animalista che in sintesi, ha scritto su Facebook (e poi cancellato) che la morte del conduttore sarebbe stata affidata al giusto karma.

L’attivista animalista è stata quindi raggiunta telefonicamente da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, conduttori della trasmissione radiofonica La Zanzara in onda su Radio24. “Abbiamo letto un po’ di commenti sulla morte Frizzi, lei ha scritto a un certo punto karma, cosa vuol dire?”, ha domandato Cruciani alla Sampaolesi. “Il karma praticamente significa che quello che tu fai ti ritorna, ma non so a che cosa era riferito”, ha risposto lei. “Telethon che promuovevi non ti ha salvato, tutti gli animali negli stabulari che soffrono per niente e che tu promuovevi”, legge invece Cruciani per rinfrescarle la memoria. Per la signora autrice del vergognoso post, condurre Telethon sarebbe stato molto grave: “Indubbiamente per una persona umana potrebbe essere stato meraviglioso, però per me, per come la intendo io, una persona meravigliosa è una persona che si occupa sia di animali che di uomini, non soltanto del genere umano. Quindi se muore una persona a me dispiace e dico riposi in pace, però non posso dire che Frizzi fosse una persona meravigliosa perché comunque propagandava Telethon che secondo me fa pratica sugli animali, non permette la vera ricerca, perché comunque ci sono dei metodi alternativi”. “Frizzi non è quella persona meravigliosa che vogliono propagandare, non era questa grande persona di umanità, perché l’umanità comprende anche prendersi cura degli altri animali”, ha poi concluso la Sampaolesi.

