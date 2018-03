BEAUTIFUL / Anticipazioni 28 marzo: Caroline rimprovera zio Bill, lui cambia idea su Thomas?

Anticipazioni Beautiful, puntata 28 marzo: Caroline rimprovera Bill per il modo in cui a mentito a Thomas sulla sua salute. Sarà lei a chiarire la situazione?

28 marzo 2018 Redazione

Beautiful

Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata di Beautiful, la soap americana che qualche giorno fa ha compiuto i suoi primi 31 anni. È lei infatti la serie più longeva della televisione d'oltreoceano e da quella prima puntata solo due attori sono rimasti nel cast: Katherine Kelly Lang, nel ruolo di Brooke Logan, e John McCook che presta il volto ad Eric Forrester. Proprio quest'ultimo, vivrà una fase particolarmente turbolenta della sua vita dopo il ritorno a Los Angelese di Sheila Carter. Grazie a lei, lo stilista ha scoperto il tradimento di Quinn e Ridge e ha lasciato casa, recandosi in un hotel senza dare più notizie di sé. Come ben sappiamo, Steffy e Liam hanno rintracciato il suo cellulare e lo hanno trovato, anche se hanno promesso di non rivelare a nessuno dove si sia recato. Sarà purtroppo una promessa che Steffy non manterrà: questo pomeriggio, infatti, confesserà al padre il luogo in cui il nonno si è rifugiato, permettendo così a Ridge di avere con lui un confronto.

BEAUTIFUL: CAROLINE RIMPROVERA ZIO BILL

Insieme alle vicende relative ad Eric, nella puntata di Beautiful di oggi assisteremo alle conseguenze della grande bugia che Bill ha rivelato a Thomas. Il magnate ha fatto credere allo stilista che Caroline è gravemente malata e gli ha chiesto di restare al suo fianco nei pochi mesi che le restano da vivere. Di tale novità verrà informata oggi anche la Spencer, che apprenderà dallo zio fino a che punto è arrivato pur di ottenere il suo tanto desiderato Sky. Per questo gli rinfaccerà i suoi metodi insensati, chiedendogli di rimettere le cose al suo posto prima che sia troppo tardi. Ma questa volta lo Spencer non sembrerà affatto disposto a fare un passo indietro... E mentre loro discuteranno, Sally e Thomas si troveranno alla Spectra Fashion per gli ultimi preparativi prima della partenza per Montecarlo. La rossa stilista sarà emozionata per questa nuova sfida e sognerà il suo futuro insieme a Thomas. Ma ben diverso sarà lo stato d'animo del giovane rampollo Forrester...

