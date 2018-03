Ballando con le stelle 2018/ Carolyn Smith, le nuove confessioni sul tumore e su Ivan Zazzaroni

Ballando con le stelle 2018, anticipazioni: Carolyn Smith torna a parlare del suo tumore e svela le difficoltà di questo nuovo periodo di malattia. Poi su Ivan Zazzaroni...

28 marzo 2018 Anna Montesano

Carolyn Smith - Ballando con le Stelle 2018

Fa ancora discutere la querelle nata a Ballando con le stelle tra Ivan Zazzaroni e la coppia di concorrenti composta da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Una vicenda che ha scatenato molte polemiche e il diffondersi di un appellativo, omofobo, anche nello studio di Ballando. Sulla delicata vicenda decide di esporsi anche la presidentessa di giuria, Carolyn Smith. L'ex ballerina, che purtroppo ora sta vivendo un periodo difficile causato dal ritorno del tumore, nega però le critiche piovute su Zazzaroni: "Sicuramente non è omofobo e fa parte di quelli che, nel mondo, non sono abituati a vedere una coppia di uomini o di donne ballare. - ammette la Smith, intervistata nel numero in edicola di Nuovo Tv - Ma io mi dissocio, nella danza esiste la disciplina same sex dance e io la accetto senza remore".

Carolyn Smith e il tumore: "Stavolta accuso la stanchezza"

Nonostante le parole di Carolyn Smith, quella che coinvolge Ivan Zazzaroni sembra essere una polemica destinata a continuare. A Nuovo Tv, l'ex ballerina decide anche di parlare del suo tumore, confessando che stavolta la battaglia è davvero faticosa. "Ho iniziato il nuovo ciclo di nuove cure, ogni venerdì a Roma mi sottopongo alla seduta di chemioterapia, ne farò 16 e mi accompagneranno lungo il percorso di Ballando. - spiega la Smith, che ancora ammette - Poi, il sabato vado in trasmissione. Stavolta accuso la stanchezza e devo dormire di più: per me, che sono abituata al movimento perenne, è un bel problema". Nonostante queste difficoltà, Carolyn non si arrende, azni: "Ho una grande voglia di vivere, non ho scelta!" conclude.

