CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni 28 marzo: il caso di Roberta Ragusa

Chi l'ha visto? torna in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, in prima serata su Raitre: Federica Sciarelli si occupa del caso di Roberta Ragusa in attesa della sentenza d'appello su Logli.

28 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Chi l'ha visto?

Federica Sciarelli torna in onda oggi, mercoledì 28 marzo, in prima serata su Raitre, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto? Il programma Rai, ogni settimana, si occupa non solo di persone scomparse e che i familiari cercano disperatamente, ma anche dei fatti più importanti della cronaca italiana e che sconvolgono l’opinione pubblica. Al centro della puntata odierna ci sarà il caso di Roberta Ragusa. Federica Sciarelli, con i suoi inviati, seguirà in diretta l’esito dell’udienza del processo d’appello che si celebra per Antonio Logli, condannato a 20 anni con rito abbreviato per omicidio e distruzione di cadavere della moglie Roberta Ragusa. I giudici del processo d’appello confermeranno la sentenza di primo grado o la ribalteranno? Nel corso della serata verrà nuovamente raccontata la storia di Roberta Ragusa e tutti i dettagli oscuri di un fatto di cronaca che ha fatto discutere l’opinione pubblica.

ANTICIPAZIONI "CHI L'HA VISTO?": IL CASO DI ROBERTA RAGUSA

Sono passati sei anni da quando di Roberta Ragusa si persero le tracce. Era la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 e a San Giuliano, Pisa, quando di Roberta Ragusa non si seppe più nulla. Quella sera, nella casa in cui Roberta viveva con il marito Antonio Logli e i due figli, la coppia aveva litigato. Dopo tantissime indagini nel corso delle quali gli inquirenti scoprirono anche la presenza di un’altra donna nella vita di Logli, quest’ultimo è stato rinviato a giudizio e processato. Con la sentenza di primo grado, Logli è stato condannato a 20 anni di reclusione. Prima della sentenza di condanna, Logli era stato prosciolto in udienza preliminare per «non avere commesso il fatto», era il 2015. Questa sera, nel corso della nuova puntata di Chi l’ha visto? Verrà annunciata anche la decisione dei giudici d’appello.

