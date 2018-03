Cambridge Analytica, Fabio Rovazzi indaga/ Iena per una sera sulle tracce dello scandalo Facebook

Le Iene Show, servizi e anticipazioni: Fabio Rovazzi inviato d'eccezione, approfondimento sullo scandalo "Cambridge Analytica" che ha scosso Facebook dalle fondamenta (28 marzo)

28 marzo 2018 Fabio Belli

Fabio Rovazzi inviato alle Iene

Puntata ricca di spunti e di contenuti quella di mercoledì 28 marzo de Le Iene. E ci sarà in particolare un inviato d'eccezione, Fabio Rovazzi, che accenderà le luci dei riflettori sul caso che ha scosso Facebook dalle fondamenta, ovvero lo scandalo "Cambridge Anaytica". Ovvero la società di consulenza e marketing online della Gran Bretagna che avrebbe utilizzato informazioni carpite dal popolare social network creato da Mark Zuckerberg per riuscire ad effettuare previsioni attendibili riguardo le intenzioni di voto degli utenti e provare a modificarle con campagne mirate lanciate sui social. Una strategia che secondo la stampa internazionale avrebbe avuto influenze molto pesanti sull'esito delle elezioni presidenziali Usa del 2016.

I NUMERI

I numeri dello scandalo Cambridge Analytica sono impressionanti: l’azienda britannica secondo le indiscrezioni trapelate in questi giorni sarebbe riuscita a sottrarre a Facebook dati riguardanti oltre 50 milioni di profili, 50 milioni di persone le cui opinioni e preferenze elettorali sarebbero state influenzate e manipolate ad hoc. Questo grazie alla stretta collaborazione di Cambridge Analytica coi collaboratori della campagna elettorale statunitense di Donald Trump, ottenendo risultati sorprendenti e influenzando pesantemente le elezioni presidenziali Usa del 2016. Il caso ha scatenato grande imbarazzo in Facebook, con Mark Zuckerberg che ha divulgato una nota ufficiale, affermando: "Non meritiamo la vostra fiducia se non sappiamo gestire la sicurezza dei vostri dati."

IL PARERE DEGLI ESPERTI

Nei panni di Iena d'eccezione, Fabio Rovazzi ha deciso di interpellare due tra i massimi esperti italiani del settore dell'informatica e della tecnologia legate alla comunicazione: Marco Montemagno, imprenditore digitale e creatore di start-up, col quale verrà affrontata la vicenda da un punto di vista tecnico per spiegare come Cambridge Analytca abbia effettivamente manipolato a suo vantaggio i dati ottenuti da Facebook; e Salvatore Aranzulla, il più famoso divulgatore informatico italiano che spiega agli utenti come prendere precauzioni per tutelarsi di fronte a casi di questo tipo.

© Riproduzione Riservata.