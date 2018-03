Cristina Marino e Giulio Berruti/ La coppia punta dritta alla vittoria finale (Dance Dance Dance)

Cristina Marino e Giulio Berruti sono nella finale del talent di Fox Life. Le affinità culinaria di lei con il suo Luca e la teoria della basse aspettative di Giulio.

28 marzo 2018 Francesca Pasquale

Cristina Marino e Giulio Berruti a Dance Dance Dance

Tra poche ore sulle frequenze di Fox Life viene trasmessa l’attesa finalissima del talent show Dance dance dance. Una finale che vede tra i propri protagonisti la coppia composta dall’attrice Cristina Marino attuale compagna di Luca Argentero, e l’attore Giulio Berruti. Una coppia che ha effettuato un percorso straordinariamente efficace nel corso del quale ha dimostrato non solo padronanza tecnica ma anche un certo feeling. In attesa di vedere se i due riusciranno a primeggiare in questa edizione del talent di casa Sky, vi raccontiamo alcune gustose curiosità, è proprio il caso dire, sul legame affettivo esistente tra la Marino e Argentero. Come lei stessa ha raccontato a Oggi, il suo uomo spesso e volentieri la aiuta in cucina ed in particolare va a fare la spesa e soprattutto se rientra prima lui, le fa trovare un piatto caldo: “Se non riesco a fare la spesa la fa lui, se torno tardi mi fa trovare un piatto caldo, si diverte a cucinare”. Tra l’altro sembra che tra i due innamorati ci sia anche un feeling in fatto di gusti: ”Se ho capito che era l’uomo giusto perché nel suo frigo c’era lo zenzero, hamburger vegetali e lime? Esagerati, non ho scelto il fidanzato perché aveva lo zenzero nel frigo! Però sicuramente il fatto che se io mangio l’insalata lui non si faccia l’amatriciana per me è un bene”.

CRISTINA MARINO E GIULIO BERRUTI, LUI SOSTENITORE DELLE ‘BASSE ASPETTATIVE”

Per Giulio Berruti questo è un momento particolarmente felice non solo nella sfera sentimentale ma anche professionale. A proposito di successo l’attore, in una recente intervista al portale Gioia, ha sottolineato di aver imparato a gestire ‘il suo mestiere’ utilizzando l’avvenenza fisica come una risorsa. Inoltre, tra una battuta ed un’altra, ha voluto rimarcare di essere da sempre un sostenitore delle basse aspettative: “Fa molto più rumore il successo di una persona sottovalutata da tutti, che non la bravura di una persona verso la quale le aspettative sono già molto alte. Soprattutto all'inizio, le aspettative nei miei confronti sono state molto basse. Ho quindi sempre lavorato per provare a stupire, per andare oltre alla mia immagine. D'altronde ognuno comincia come può, con quello che ha: nel mio caso il fascino ma non ho mai puntato sulla mia bellezza anche perché, fin da bambino, mi sono sentito un brutto anatroccolo”.

