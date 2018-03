DANCE DANCE DANCE/ Finale, anticipazioni: chi sarà il vincitore?

Dance Dance Dance anticipazioni finale 28 marzo: ultimo atto per le due coppie finaliste. Chi vincerà tra Silvia e Giulia Provvedi, Cristina Marino e Giulio Berruti?

28 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Dance, Dance, Dance è giunto all’epilogo. Oggi, mercoledì 28 marzo, in prima serata su Fox Life, andrà in onda la finalissima della seconda edizione del talent show ballerino in cui personaggi famosi si sono messi alla prova sfidando anche i propri limiti. Dopo mesi di duri allenamenti, di esibizioni e di eliminazioni, nella finalissima di Dance, Dance, Dance si sfideranno le migliori coppie della stagione. A contendersi la vittoria saranno Silvia e Giulia Provvedi che hanno conquistato la finale con un turno d’anticipo e Cristina Marino e Giulio Berruti che, invece, hanno staccato il biglietto per l’ultimo atto del talent al termine di una semifinale agguerritissima nel corso della quale hanno tirato fuori le unghie battendo al rush finale Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi. Per i giudici non sarà affatto facile giudicare le nuove esibizioni delle coppie finaliste. Il compito di giudicare tutte le performance spetterà ai giurati che sono Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Deborah Lettieri e Daniel Ezralow. La finalissima di Dance Dance Dance sarà uno show imperdibile non solo per le coreografie, ma anche per le scenografie realizzate da Deborah Lettieri. Le aspettative, dunque, sono davvero alte. Le coppie finaliste riusciranno a non deludere nessuno?

DANCE DANCE DANCE, ANTICIPAZIONI FINALE 28 MARZO

Giulia e Silvia Provvedi da un lato, Cristina Marino e Giulio Berruti dall’altro: le due coppie finaliste di Dance Dance Dance sono pronte a sfidarsi a colpi di coreografie spettacolari. Nell’ultima serata del talent show di Fox Life, le due coppie si esibiranno prima del "Golden duo" proponendo le migliori esibizioni del loro percorso ovvero "Lose my breath" delle Destiny Child per Giulia e Silvia e "Temperature" di Sean Paul per Giulio e Cristina. Anche in questa finale, poi, non mancheranno le esibizioni singole affidate a Giulia e a Giulio: la Provvedi si esibirà sulle note Puttin' on the ritz, un tip tap di Fred Astaire mentre Berruti proporrà una coreografia sulle note di "Applause" di Lady Ga Ga con cui intende stupire i giudici e dimostrare di essere quello che ha fatto più passi avanti dall’inizio del percorso. La vittoria, però, sarà assegnata con l’ultima esibizione di coppia: Silvia e Giulia si esibiranno sulle note di "Love never felt so good" di Michael Jackson nella versione omaggio fatta da Usher, mentre Giulio e Cristina si cimentano in "Where Are U Now" di Skrillex e Justin Bibier. Quale sarà, dunque, la coppia vincitrice?

