DELITTO SOTTO IL SOLE/ Su Iris il film con Peter Ustinov (oggi, 28 marzo 2018)

Delitto sotto il sole, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 28 marzo 2018. Nel cast: Peter Ustinov, Jane Birkin e Maggie Smith, alla regia Guy Hamilton.

Delitto sotto il sole, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 28 marzo 2018 alle ore 23,40. Siete pronti ad una serata tinta di giallo, di inchieste condotte dalle sottili 'celluline grigie' di monseur Hercule Poirot (attenzione però, Poirot è belga, non francese, potreste farlo arrabbiare e non poco), una serata in cui si esalta uno dei più bei testi di sua Maestà la regina del delitto Agatha Christie? Allora alle ore 23,40 di questa sera, le frequenze di Iris sono il posto giusto con la proiezione del film 'Delitto sotto il sole', un classico di Agatha Christie che ufficialmente s'intitolava però 'Corpi al sole'. Nei panni di Hercule Poirot uno dei maggiori interpreti di questo ruolo, il grande Peter Ustinov, che pensate, iniziò la sua gloriosa carriera nel 1942 con il film diretto da Michael Powell 'Volo senza ritorno', un passaporto per una carriera che lo ha portato a ricevere encomi e onorificenze ufficiali da parte di più governi, carriera interrotta nel 2004 quando, il 28 marzo, proprio nella data in cui Iris trasmette un film nei quali interpreta il suo personaggio più eccellente, Peter Ustinov si è spento in un piccolo villaggio svizzero. Nel cast anche la stella francese Jane Birkin, ma soprattutto è da citare e ricordare la grande interprete inglese Maggie Smith, per tutti Minerva McGranitt in Harry Potter o l'arzilla e dolce vecchietta di 'Marigold Hotel' e del suo sequel, una delle poche attrici al mondo ad avere ricevuto il premio Oscar sia come miglior attrice protagonista che non protagonista. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DELITTO SOTTO IL SOLE, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Siamo su un'isola vacanziera al largo delle coste inglesi sull'isola del Contrabbandiere. All'interno di un hotel di lusso s'incontrano diverse persone, tutte apparentemente slegate tra loro, ma così non sarà e Hercule Poirot porterà alla luce il passato e la psicologia di ognuno di loro. Nell'hotel si trovano la bella attrice Arlena Marshall, il marito e la figliastra, una coppia di turisti americani, Odell e Carrie Gardener, un'amica d'infanzia di Arlena, la stilista Kenneth Rosamund Darnley e altri personaggi soprattutto di età non più giovane, alcuni di loro con caratteri invadenti e arroganti, altri silenti ma con l'aspetto di persone che nascondano qualcosa. E così è... Arlena Marshal viene trovata morta in una mattina nella quale inizierà per Hercule Poirot il solito gioco fatto di interrogatori, inchieste, colloqui ufficiali ma soprattutto ufficiosi, sottili giochi psicologico dettati dalle sue irriverenti e argute 'celluline grigie'. Chi ha ucciso Arlena Marshal, ma soprattutto perché? Si scopriranno legami strani, anzi, ognuno degli ospiti era legato ad Arlena nel passato lontano o recente, alcuni di loro con importanti moventi che ne giustificherebbero, ma solo in linea teorica, l'omicidio, Arlena era arrogante e molto snob, tipico delle starlette del cinema d'antan. Anche la figliastra non è immune alle indagini, infatti odiava profondamente la matrigna, così diversa dai ricordi che serbava in lei della mamma morta. Eppure, sino al classico momento della riunione finale, nessuna trama sarà dipanata se non tramite l'intuito del detective e degli spettatori. Chi ha già visto il film o letto il romanzo, per favore non dica nulla, lasciate godere le indagini di Poirot a chi nulla sa dell'epilogo strabiliante.

