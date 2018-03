Dawson’s Creek, la reunion/ Dopo vent’anni: il cast della serie fotografato insieme, si torna anche in TV?

28 marzo 2018 Valentina Gambino

Dawson’s Creek, la reunion a vent’anni di distanza

Sono passati vent’anni da quando Dawson’s Creek è andato in onda per la prima volta, facendo impazzire gli estimatori di tutto il mondo. Se da un lato il dolce Dawson Leery faceva impazzire le ragazzine per il carattere timido e introverso, c’era anche una volta schiera di fan che non resisteva al fascino ribelle di Pacey Witter. Stesso discorso per Joey Potter e Jen Lindley, una seria e riservata, l’altra libera, matura e trasgressiva. In occasione del ventesimo anniversario, il cast della famosa serie si è nuovamente riunito per un servizio fotografico di Entertainment Weekly, che ha avuto l’occasione di pubblicare una serie di scatti con gli attori che hanno reso unica questa serie TV. La prima puntata della prima stagione è ormai un pezzo di storia che ci regala da tempo uno scenario nostalgico, tra amicizia, primi amori e passioni per il cinema. Per celebrare dignitosamente l’anniversario, Entertainment Weekly ha pensato di riunione tutti gli attori per una serie di fotografie indimenticabili.

Nelle foto del cast di Dawson’s Creek, compaiono gli attori Kerr Smith, Meredith Monroe, Katie Holmes, Michelle Williams, Busy Philipps, James Van Der Beek, Mary Beth Peil e Joshua Jackson. Proprio qualche tempo fa, l’attrice Katie Holmes intervistata in occasione del late show di Jimmy Fallon, aveva annunciato che presto il cast si sarebbe ritrovato per questa reunion: “Ci ritroveremo presto tutti insieme. Sarà molto emozionante”. In tanti, speravano che l’attrice potesse anche annunciare un ritorno della serie ed infatti, per anni si era abbondantemente discusso di questa possibilità. A quanto pare, sembra che il suo creatore Kevin Williamson non sia disponibile per un ritorno in grande stile e durante una intervista aveva confidato: “Non abbiamo mai parlato di una reunion, ma molte persone ce l’hanno chiesta. Non so come potremmo farla. Una delle ragioni per cui abbiamo deciso di realizzare un finale ambientato cinque anni dopo è per chiudere la storia. Che senso avrebbe una reunion? Come dovremmo realizzarla? E soprattutto, perchè?”. A questo punto, non ci rimane che visionare gli scatti Instagram e lasciarci trascinare dalla nostalgia. Cliccate qui per poterli vedere tutti.

