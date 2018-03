Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo / L'attrice dimentica Paolo Ruffini in Messico con il collega

La storia con Paolo Ruffini potrebbe essere ormai un lontano ricordo per Diana Del Bufalo che ritrova il sorriso in Messico con il collega Cristiano Caccamo, è amore?

28 marzo 2018 Hedda Hopper

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo

Potrebbero essere loro la nuova coppia "da fiction". Di chi stiamo parlando? Ma della lanciatissima Diana Del Bufalo e del collega Cristiano Caccamo con il quale ha condiviso il set di Che Dio ci aiuti nella scorsa stagione. A quanto pare proprio la fiction di Rai1 ha permesso il loro incontro e la loro amicizia, così lo definisce l'ex di Amici su Instagram mostrando alcuni scatti delle vacanze che stanno condividendo proprio in questi giorni. E Paolo Ruffini? Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile riavvicinamento confermato da una foto che li ritraeva insieme ad un evento e che la stessa attrice aveva velatamente annunciato, e poi? A quanto pare tutto è finito in un niente di fatto a conferma che quando un legame si rompe è davvero difficile rimetterlo insieme a meno che qualcosa non cambi in modo definitivo.

DIANA DEL BUFALO HA TROVATO L'AMORE?

Forse i due avevano modo diversi di guardare al futuro, magari proprio per via della loro carriera che ormai camminava su binari opposti, ma rimane il fatto che adesso Diana Del Bufalo sembra essere single e ha ritrovato il sorriso in vacanza insieme con il collega e ad altri amici che ha portato con sè dall'altra parte del mondo lasciandosi alle spalle proprio il suo ex. Secondo il settimanale Chi i due non sono solo amici e la loro liason ha fatto infuriare il conduttore che non ha ancora dimenticato la sua Diana. Sarà davvero così o quella postata da Diana Del Bufalo è solo un'innocente foto tra amici? Lei stessa su Instagram scrive: "Essere felici è un diritto dell’essere umano... ?????????????? #happiness #friends". Sarà davvero solo un amico?

© Riproduzione Riservata.