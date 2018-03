Fabrizio Frizzi, funerali/ Diretta streaming video Rai 1, oggi l'ultimo saluto al conduttore de L'Eredità

Fabrizio Frizzi, oggi 28 marzo 2018 i funerali del conduttore de L'Eredità in programma alle 12 nella chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma

Fabrizio Frizzi (LaPresse)

Oggi, mercoledì 28 marzo 2018, si terranno nella chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo a Roma, i funerali di Fabrizio Frizzi e saranno trasmessi in diretta su Rai Uno. Prevista la presenza di tutti gli amici e i colleghi del conduttore televisivo, che ha scritto pagine importanti della storia della Rai, entrando nel cuore di tutti. Anche il primo ministro Paolo Gentiloni si è recato alla camera ardente per omaggiare Frizzi, intrattenendosi con la moglie Carlotta. Le istituzioni saranno presenti anche oggi per i funerali, per i quali è prevista un’ondata di persone impressionante: tanti suoi fan saranno presenti per prendere parte alla cerimonia funebre d’addio. I funerali, come sottolineato, saranno trasmessi in onda dalle ore 12 su Rai Uno, l posto de La prova del cuoco di Antonella Clerici, e probabilmente anche sul canale tv Rai News. La cerimonia funebre potrà essere seguita anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay, accedendo alla diretta streaming di Rai Uno.

MONDO DELLA TV IN LUTTO

Come abbiamo sottolineato, tanti colleghi, amici e semplici fan si sono radunati alla camera ardente per dare l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi. Tra i tanti volti noti, il conduttore televisivo e amico di Frizzi Max Giusti: “Voglio dire una cosa che mi fa piacere che si sappia: la tv filtra sempre le personalità. Di Fabrizio credp si sia sempre vista l’altruismo, la generosità, i valori. Spesso quando si spegnono i monitor delle camere le persone non sono così, ma voglio rassicurare tutti quelli che l’hanno amato che Fabrizio era così, anzi forse un po’ di più”. Queste, invece, le parole dell'attore Giulio Scarpati: “Una persona buona, è una definizione che si usa troppo poco”. Commosso, come quello di tutti i suoi grandi amici, anche il saluto di Enrico Brignano: “E’ stato detto tutto in questi due giorni: una persona straordinaria, la parte migliore di noi. Un uomo grande e generoso, rispettato e rispettabile. Lo sentiamo tutti come un parente, entrava nelle nostre case in modo garbatissimo”.

FABRIZIO FRIZZI, LA MORTE E IL CORDOGLIO

Fabrizio Frizzi ci ha lasciati lunedì all’età di 60 anni e il mondo della televisione si è unito nel ricordo di uno dei volti più amati dai telespettatori. Lo scorso ottobre l’artista romano è stato colpito da una ischemia, che lo ha costretto a un periodo di riposo lontano dagli schermi. Dopo la riabilitazione, è tornato alla conduzione del noto game show pre-serale L’Eredità, che lo ha visto il timone negli ultimi anni con grande successo. Lunedì, purtroppo, la tragica notizia: una emorragia cerebrale è risultata fatale, con Fabrizio Frizzi che combatteva da tempo con il malore. Ieri, martedì 26 marzo 2018, più di dieci mila persone hanno portato il proprio saluto al conduttore nella sala degli Arazzi della sede della Rai di viale Mazzini. Code lunghissime per omaggiare il sessantenne, tanto da costringere l’organizzazione a ritardare l’orario di chiusura della camera ardente per permettere a tutti di omaggiare.

