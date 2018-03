Fabrizio Frizzi, ultimo saluto Rai/ Funerale ripreso da cameraman dell'Eredità: gesto di affetto e rispetto

Fabrizio Frizzi, ultimo saluto Rai, il suo è stato un funerale “senza rete”: “Perdonaci, siamo fragili e la vita è ingiusta!”, le parole di Carlo Conti e Simona Ventura.

28 marzo 2018

Lacrime e rabbia, Fabrizio Frizzi ci ha lasciati: “La vita è ingiusta”

L’Italia si è fermata alle 12 in punto per il funerale di Fabrizio Frizzi. Migliaia di persone in Piazza del Popolo, ancor di più a casa, hanno dato l’ultimo saluto al conduttore tv. Gli applausi hanno accolto il feretro all’ingresso della Chiesa degli Artisti. Le immagini della cerimonia sono state trasmessa sul grande schermo in piazza, oltre che in diretta tv. Il collegamento è stato curato dal Tg1, ma dietro le telecamere c’erano i tecnici e gli operatori de L’Eredità. Come riportato da Leggo, hanno espresso il desiderio di accompagnare Frizzi nel suo ultimo viaggio sulla terra. Un gesto che non può che commuovere e testimoniare l’affetto e il rispetto provato per un artista apprezzato per i suoi modi garbati e per la sua professionalità. Tantissime le testimonianze di affetto, sia dei vip sia della gente comune, tutti uniti nel dolore della perdita di un uomo straordinario. «Uno di noi».

Fabrizio Frizzi, il funerale e l'ultimo saluto Rai

Il funerale di Fabrizio Frizzi trasmesso questa mattina in diretta Rai, ha sconvolto sia la gente comune che il pubblico presente così come i telespettatori. Il celebre conduttore era un vero signore della televisione che fino alle sue battute finali in terra, ci ha lasciato con il ricordo della sua meravigliosa e trascinante risata. Tantissimi i personaggi famosi presenti in chiesa: Rita Dalla Chiesa, Giancarlo Magalli, Massimo Giletti, Antonella Clerici, Milly Carlucci, Max Biaggi, Paolo Bonolis, Amadeus, Massimo Ranieri, Carlo Conti, Flavio Insinna, Alba Parietti e molti altri. Barbara d'Urso in diretta nel corso di Pomeriggio 5, ha raccontato al suo pubblico l'impossibilità di essere presente causa impegni di lavoro ma durante il suo programma su Canale 5, ha evidenziato che nel caso di Frizzi, non esistono in alcun modo le reti televisive e tutte, si sono unite saldamente nel suo straziante e commovente ricordo. “Per me era un fratello. Non riesco a dire altro”, ha commentato questa mattina Carlo Conti, visibilmente emozionato prima di fare il suo ingresso nella Chiesa degli Artisti, una volta dentro, il commovente pensiero non è certamente passato inosservato: “Perdonaci, siamo fragili. Siamo uomini ma sentiamo la tua forza. Donaci il tuo spirito, la tua sapienza: ispiraci con la tua grazia”.

Lacrime di rabbia anche per Simona Ventura: “La vita è profondamente ingiusta”. “Fabrizio non è stato un personaggio ma una persona”, ha voluto precisare ancora il sacerdote, don Walter Insero. Successivamente ha rivolto un pensiero alla moglie Carlotta e alla figlia di Fabrizio Frizzi, Stella. “Carlotta vuole ringraziare tutti per l’amore dimostrato. L’amore per Fabrizio non si cancella, si moltiplica”. Sulla sua bara, un mazzo di tulipani gialli lasciati proprio dalle sue due donne. Ed intanto, si parla anche dei suoi programmi TV e L’Eredità dovrebbe proseguire proprio con Carlo Conti, l’amico toscano che già divideva con lui una staffetta incominciata proprio dopo l’ischemia. Il primo campanello d’allarme di qualcosa di ben più grave e doloroso, si legge tramite Libero Quotidiano e Dagospia. Di questo però, non vi è sicurezza e forse, non occorre nemmeno indagare con una morbosità che di certo, non è mai appartenuta a Fabrizio Frizzi, un vero signore della televisione che sicuramente non verrà mai dimenticato. Nessuno mai infatti, aveva ricevuto tanto affetto, stima e comprensione e senza dubbio, attestati di stima di questo tipo, fanno bene al cuore e l’anima di chi li riceve. Ciao Fabrizio, ci mancherai proprio tanto…

