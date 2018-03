Filippo Nardi ride durante l'omaggio a Fabrizio Frizzi/ Isola dei Famosi 2018, a Mattino5 spiega perché

Filippo Nardi è finito sotto accusa per le sue risate durante l'omaggio a Fabrizio Frizzi nella diretta di ieri dell'Isola dei Famosi ma il naufrago spiega com'è andata a Mattino5

28 marzo 2018 Hedda Hopper

Cambia la scaletta a Mattino 5 e dall'Isola dei Famosi e dalla diretta di ieri si è passati a parlare di Fabrizio Frizzi a poche ore dal suo funerale. Il discorso è sul suo essere grande, sul suo essere rispettoso e buono con tutti, ma ecco arrivare in diretta una telefonata di uno di quei personaggi che erano previsti come ospiti oggi in puntata per parlare dell'Isola dei Famosi. Si tratta di Filippo Nardi che, proprio cogliendo la palla al balzo, dice la sua sulle polemiche che lo hanno travolto da ieri sera quando, proprio mentre Alessia Marcuzzi salutava Fabrizio Frizzi ricordandolo e facendogli omaggio, lui si perdeva nelle sue cose tra sorrisi e scherzi seduto nel pubblico insieme agli altri ex naufraghi. Il pubblico lo ha notato e non ha mandato giù il suo comportamento prendendolo poi di mira sui social e non solo.

LE SCUSE DI FILIPPO NARDI

Filippo Nardi oggi ha deciso di replica proprio in diretta a Mattino5 chiamando e scusandosi con il pubblico ma chiarendo anche che il suo non era un segno di non rispetto ma solo una distrazione, come al solito. In quel momento non sta ascoltando la Marcuzzi e non ha capito che si stava parlando della morte di Fabrizio Frizzi. Mattino 5 si è poi impegnata ad inviare un comunicato stampa in cui riporta le dichiarazioni dell'ex gieffino per chi non avesse avuto modo di ascoltarle durante la telefonata. In particolare, si legge: «Per prima cosa voglio fare le mie condoglianze alla famiglia di Fabrizio Frizzi. In nessun modo, assolutamente, volevo offendere qualcuno. Mi scuso con tutto il pubblico italiano. So cosa vuol dire perdere un caro per cui mai e poi mai avrei riso in un momento così triste. Ero distratto, come spesso accade perché ho una capacità di concentrazione molto corta. Non mi ricordo esattamente cosa stavo dicendo mi sono anche commosso poco dopo perché l’applauso è stato veramente lungo e caloroso».

