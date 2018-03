Funerale Frizzi, Flavio Insinna legge "Amicizia"/ Video, la poesia di Borges: "grazie per essermi amico"

Funerale Frizzi, Flavio Insinna legge "Amicizia": lo straziante omaggio del collega e amico, la poesia dello scrittore Jorge Luis Borges per ricordare il conduttore scomparso

Flavio Insinna al funerale di Fabrizio Frizzi

Lacrime e commozione oggi al funerale di Fabrizio Frizzi, conduttore televisivo scomparso lunedì per una emorragia cerebrale. Tra i numerosi e toccanti omaggi, quello del collega e amico Flavio Insinna ha commosso tutti: legati da una grande amicizia, Frizzi e Insinna si sono sentiti spesso e in particolare nell’ultimo periodo, il più difficile per il volto de L’Eredità. Durante l’omelia, Flavio Insinna ha ricordato l’amico con la lettura della poesia di Jorge Luis Borges “Amicizia”. Il video dell'omaggio dello showman sta facendo il giro dei social e in tanti si sono uniti a lui per ricordare uno dei volti più amati del piccolo schermo. Come sottolinea il Corriere della Sera, recentemente un gruppo di amici e di colleghi aveva dedicato proprio a Frizzi la poesia durante una delle ultime serate passate insieme. Applausi scroscianti al termine della lettura della poesia, con Flavio Insinna visibilmente toccato dall'ultimo saluto al collega.

"AMICIZIA" DI BORGES: IL TESTO DELLA POESIA

Ecco il testo della poesia letta da Flavio Insinna al funerale dell'amico e collega Fabrizio Frizzi: "Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita, Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori, però posso ascoltarli e dividerli con te. Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro, però quando serve starò vicino a te. Non posso evitarti di precipitare, solamente posso offrirti la mia mano perché ti sostenga e non cada. La tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo non sono i miei, però gioisco sinceramente quando ti vedo felice. Non giudico le decisioni che prendi nella vita, mi limito ad appoggiarti, a stimolarti e aiutarti se me lo chiedi. Non posso tracciare limiti dentro i quali devi muoverti, però posso offrirti lo spazio necessario per crescere. Non posso evitare la tua sofferenza, quando qualche pena ti tocca il cuore, però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo. Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere, solamente posso volerti come sei ed essere tuo amico. In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico,in quel momento sei apparso tu… Non sei né sopra né sotto né in mezzo, non sei né in testa né alla fine della lista. Non sei né il numero uno né il numero finale e tanto meno ho la pretesa di essere io il primo, il secondo o il terzo della tua lista. Basta che tu mi voglia come amico. Poi ho capito che siamo veramente amici. Ho fatto quello che farebbe qualsiasi amico: ho pregato e ho ringraziato Dio per te. Grazie per essermi amico".

