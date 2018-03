Gianfranco D'Angelo respinto ai funerali di Fabrizio Frizzi/ "Non mi hanno permesso di entrare, no comment!"

Il noto attore Gianfranco d'Angelo, attraverso uno sfogo pubblicato su Facebook, svela di essere stato respinto ai funerali di Fabrizio Frizzi: "Mi hanno detto che era per pochi intimi"

28 marzo 2018 Anna Montesano

Gianfranco D'Angelo

Tantissimi i nomi del mondo dello spettacolo che si sono ritrovati per la celebrazione dei funerali di Fabrizio Frizzi stamani. L'attore Gianfranco d'Angelo, altro nome importante dello spettacolo, ha spiegato attraverso il suo profilo personale di Facebook, la disavventura: "Quando un funerale diventa spettacolo e non ti viene permesso di entrare in Chiesa per salutare un Collega che ci lascia, allora consideri che si può essere vicini alle persone anche senza essere ripresi dalla TV. Mi hanno respinto dicendo che era una cerimonia "per pochi intimi". No comment. Ciao Fabrizio, ti porterò sempre nel cuore". Un messaggio che ha sconvolto in tanti che si sono poi fiondati ad esprimere la propria reazione sotto il suddetto post dell'attore.

Il messaggio di Gianfranco D'Angelo e la reazione del web

Tra questi commenti al post di Gianfranco D'Angelo si legge l'ncredulità e la convinzione che Fabrizio Frizzi sia comunque contento della dimostrazioni di affetto: "Fabrizio è contentò ugualmente della nostra dimostrazione di affetto vero, tutto il resto è noia!" "Assurdo! Un saluto a un amico non è da vietare a nessuno". "Mi dispiace moltissimo Gianfranco. Fabrizio sa che eri li per lui". "Davvero? Respinto lei, un grande della vera e bella tv, come lo era Fabrizio, mi dispiace moltissimo ma Dio sa tutto". "Gianfanco caro, ti abbraccio forte. Purtroppo è una cosa molto frequente, specie presso la Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo.È successo a me più volte in occasione di cerimonie funebri di amici scomparsi. Poi sono sempre entrato, ma la cosa mi ha sempre turbato. È impensabile che io debba fare la voce grossa per rendere omaggio alla salma di un amico".

