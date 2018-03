IL CACCIATORE/ Anticipazioni del 28 marzo 2018: Brusca sfida Bagarella

IL CACCIATORE, DOVE SIAMO RIMASTI E ANTICIPAZIONI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 28 marzo 2018, andrà in onda la terza puntata de Il Cacciatore, in prima Tv assoluta. Sarà composta dall'episodio 5 e 6, dal titolo "Idi di Marzo" e "Famiglia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: otto mesi dopo l'entrata nell'Antimafia di Saverio Barone, il nuovo elemento della task force cerca un modo per catturare Mico Farinella, uno dei più importanti uomini collegati a Bagarella. Non si trova tuttavia sul punto di cedere, nonostante l'assenza di novità lo spingerà a dedicarsi alla famiglia. Al suo fianco Giada, che ha deciso alla fine di accettare la sua proposta di trasferirsi in Sicilia e incinta del loro primo figlio. Nel frattempo continua senza sosta il lavoro certosino al servizio dello Stato, affrontando diversi interrogatori e registrando tutto alla ricerca di una prova. Ancora una volta Saverio dovrà sottoporsi al giudizio dei colleghi, che continuano a vederlo come un elemento scomodo. Tutto cambierà in seguito grazie ad un omicidio e ad un testimone, che sembra aver identificato in Farinella l'uomo che si trovava con la vittima. Questo darà modo a Saverio di ottenere quella spinta necessaria per dare finalmente una svolta alle indagini. Il fratello dell'uomo ucciso rivela infatti che la vittima era impegnata in un sistema di corruzione che porta dritto fino ai vertici di Cosa Nostra.

Ottenuto il nome di Tommaso Armilleri, il braccio destro del boss, Saverio dovrà fare i conti con la decisione di Mazza di agire in modo diverso. Ai suoi occhi infatti Farinella deve essere lasciato libero di agire: solo così potrà portarli dritti da Bagarella. Intanto, il boss decide di rimanere rifugiato nella sua vita in seguito ad un avvertimento che lo mette in guardia sulle ultime mosse della Polizia. Riesce inoltre a conoscere alcuni turisti americani, mentre Tony gli chiede consiglio sulla compravendita di alcuni edifici e sulla possibilità che i soci in affari stiano cercando di fregarlo. Il consiglio di Bagarella e di Nunzio Scalera, ex sicario del boss, sarà di ucciderli. Anche se Calvaruso riesce a spaventare gli uomini con cui è entrato in società, non riuscirà ad ucciderli, come Bagarella si aspettava già. Saverio invece deve riuscire a convincere la Procura ad agire nell'immediato ed a non seguire il consiglio di Mazza, riuscendo ad ottenere il via libera per la cattura di Farinella. Una volta arrestato, l'obbiettivo di Saverio è di scoprire dove si trovi il piccolo Giuseppe, ma non riuscirà ad estorcergli alcuna informazione. Intanto, la stampa riesce ad ottenere il video inviato dai rapitori del ragazzino, elemento che convincerà Elia a far collaborare Mazza e Saverio. I De Peri invece decidono di alzare la testa contro Bagarella, spingendo quest'ultimo ad agire in prima persona. Il boss decide inoltre di uccidere Nunzio perché crede che lo stia tradendo e chiede l'aiuto di Brusca per mettere in atto la guerra per riprendere il controllo del territorio.

EPISODIO 5 "IDI DI MARZO"

La decisione di Bagarella di non lasciarsi sopraffare dai De Peri sfocerà in un nuovo bagno di sangue. Nonostante la nascita della figlia, la decisione di Elia influirà sul lavoro di Saverio, costretto a collaborare gomito a gomito con Mazza ed a cercare un modo per impedire che le stragi vadano avanti. Riesce così ad individuare l'amante di un mafioso molto vicino alla famiglia Di Peri, Serena, che gli permette di creare uno squarcio fra le fila di Bagarella. Convince infatti la donna a lavorare per suo conto per impedire che la guerra aumenti ancora di più i morti. Vincenzina invece deve fare i conti con il fatto di non poter avere dei figli ed inizia a credere che la prigionia di Giuseppe sia strettamente collegata con quanto sta vivendo.

EPISODIO 5 "FAMIGLIA"

Saverio riesce a proseguire con le sue indagini grazie alle informazioni ottenute da Barbagallo ed alla pedina che ha insinuato fra Cosa Nostra. Secondo il PM, l'unico modo per riuscire ad arrivare a Bagarella è sfruttare le falle presente nella famiglia dei Di Peri ed arrivare a dare uno stop alla guerra in corso senza toccare il boss di Cosa Nostra. Intanto, Brusca ha di nuovo da ridire sulla strategia di Bagarella e questa volta decide di non stare zitto. Lo spinge infatti a dimostrare che ci sia davvero un traditore all'interno dei clan: altrimenti la guerra che ha scatenato si sarà rivelata un fallimento. Bagarella decide quindi di far torturare Buscemi per scoprire chi sia a capo del complotto alle sue spalle.

