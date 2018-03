IL DIAVOLO VESTE PRADA/ Su Canale 5 il film con Meryl Streep (oggi, 28 marzo 2018)

Il diavolo veste Prada, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 28 marzo 2018. Nel cast: Meryl Streep, Anne Hathaway, alla regia David Frankel.

28 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST MERYL STREEP

Il film Il diavolo veste Prada va in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 28 marzo 2018, alle ore 21.10. Il soggetto del film diretto da David Frankel è stato tratto dall'omonimo romanzo di Lauren Weisberger. La protagonista indiscussa è Meryl Streep nei panni della "terribile" Miranda Priestly. Al suo fianco Anne Hathaway, in seguito Oscar come miglior attrice non protagonista nel film-musical 'Les Miserables'. Al loro fianco un grande istrione del cinema, Stanley Tucci, ideale in questi ruoli surreali e grotteschi come lo è stato nella saga Hunger Games con il personaggio, re della televisione di regime, Caesar Flickerman. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL DIAVOLO VESTE PRADA, LA TRAMA DEL FILM

Appena laureata, Andy Sachs (Anne Hathaway) cerca un lavoro che le dia soddisfazioni e una carriera, status che nella Grande Mela newyorkese assume ancora i connotati del grande sogno americano. Trova la sua chance importante come assistente giornalista della grande Miranda Priestly (Meryl Streep), direttrice della spietata rivista di moda Runway. Assorbita dal lavoro, Andy dimentica la sua vita privata, Miranda non ammette che i suoi collaboratori abbiano una vita personale pretendendo sempre il massimo del tempo concesso alla rivista, ragione per la quale il fidanzato di Andy, Nate (l'attore Adrian Grenier) inizia a mostrare il suo malcontento nel ricordo della dolcezza della sua ragazza ora completamente indemoniata dal lavoro e da Miranda, una sorta di elegantissima Lucifero in tailleur. Andy non molla il suo lavoro, il trampolino di lancio verso quella carriera di giornalista che agogna, e con l'aiuto di Nigel, consulente personale di Miranda per ciò che riguarda il look aziendale e personale, inizia ad entrare nell'ottica di essere una fashion-writer a tutti gli effetti, una droga che le avvelenerà lentamente la vita supportata dalle ambizioni individuali e dalle tentazioni di un mondo dorato e vacuo. Riuscirà Andy a tornare ad essere quella ragazza amabile che era prima di conoscere Miranda? Ma soprattutto, Miranda lascerà andare via quella che risulterà essere una delle più preziose collaboratrici del fashion magazine?

