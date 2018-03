IL GLADIATORE/ Su Rete 4 il film con Russell Crowe e Joaquin Phoenix (oggi, 28 marzo 2018)

Il Gladiatore, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 28 marzo 2018. Nel cast: Russell Crowe, Joaquin Phoenix e Richard Harris, alla regia Ridley Scott.

28 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST RUSSELL CROWE

Il film Il Gladiatore va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 28 marzo 2018, alle ore 21.15. Una pellicola che è stata prodotta nel 2000 negli Stati Uniti d'America e diretta dal grande Ridley Scott, 'Alien' e 'Blade Runner' sono solo due titoli dei suoi film. Il cast vede protagonista assoluto Russell Crowe, allora quasi sconosciuto almeno al pubblico italiano, in seguito amatissimo in diverse pellicole come 'A beautiful mind' o 'Cinderella man'. Al suo fianco, nel ruolo del perfido usurpatore della stirpe imperiale romana Commodo, l'attore Joaquin Phoenix, tre volte candidato all'Oscar, in questo film come miglior attore non protagonista. Padre di Commodo, il vero imperatore Marco Aurelio, il grande attore Richard Harris, "l'uomo chiamato Cavallo" del cinema western, il bieco capitano nel duello uomo/animale de 'L'orca assassina', davvero un grande attore del cinema d'autore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL GLADIATORE, LA TRAMA DEL FILM

Quasi alla fine del II secolo, Massimo Decimo Meridio è un valente generale che conduce l'esercito romano imperiale alla vittoria contro le legioni barbare teutoni, ma subisce un grande torto, vedrà uccisi sua moglie e il figlio da Commodo, traditore del padre, il glorioso Marco Aurelio per il quale Massimo è sempre stato fedele legionario. Commodo è traditore della volontà del padre che non riconosce in lui il successore, quindi uccide l'imperatore imponendo la sua politica senza scrupoli. Massimo rifiuta di obbedire al nuovo imperatore e viene recluso in una prigione nel nord Africa dove si addestrano gladiatori per divertire i patrizi e i plebei dell'Impero. Dal nord Africa Massimo giungerà venduto a Roma lì inizierà la sua lenta vendetta, prima divenendo idolo locale delle folle, perché generoso, mai vendicativo dei nemici battuti nei duelli delle arene, del Colosseo, sfrontato nel salvare loro le vite quando il pollice di Commodo richiede invece la morte. Le folle lo amano, Commodo vede in lui il nemico personale e dell'Impero, richiederà quindi un duello finale nel quale però la bilancia della legalità sportiva nons arà rispettata: Commodo vuole vincere e teme Massimo quindi non si risparmierà nessun trucco. Chi vincerà il duello nel Colosseo tra tigri e scorrettezze?

