IL SEGRETO / Julieta e Donna Francisca si dichiarano guerra (Anticipazioni 28 marzo)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 28 marzo: Julieta risponde per le rime a Donna Francisca, rifìiutando di lasciare casa. È l'inizio di una vera guerra tra loro?

28 marzo 2018 Redazione

Il Segreto

La loro antipatia era risultata evidente fin dal primo incontro avvenuto nella piazza di Puente Viejo: nelle trame de Il Segreto, Julieta e Donna Francisca avevano litigato pesantemente fin da allora e la situazione non era migliorata successivamente. Non certo a caso, Julieta e Saul hanno deciso di tenere nascosta la loro relazione, proprio per evitare eventuali ripercussioni da parte della matrona. Eppure, sarà nella puntata de Il Segreto di oggi che le due donne arriveranno ad uno scontro epocale, che sancirà una prima vittoria da parte della Uriarte. La Montenegro, infatti, si presenterà davanti a coloro che hanno occupato ingiustamente le sue terre e le sue case e chiederà loro di andarsene immediatamente. Ma la reazione dei compaesani sarà molto diversa da quanto immaginato da Mauricio...

IL SEGRETO: JULIETA DICHIARA GUERRA A FRANCISCA

La più battagliera della puntata de Il Segreto di oggi sarà Julieta, che si proclamerà portavoce del popolo e annuncerà a Donna Francisca che nè lei né le altre persone se ne andranno dalle case. Non sarà necessario dunque l'appoggio della Montenegro, perché gli altri abitanti manterranno il loro domicilio anche senza il consenso della ricca signore. Saranno ovviamente parole che manderanno su tutte le furie Francisca, non abituata ad ottenere il parere contrario dei compaesani. Per questo se ne tornerà alla villa visibilmente alterata e arrabbiata, sfogando il suo disappunto a Raimundo. Quest'ultimo avrà il suo bel da fare a placare la rabbia dell'amata, che sembrerà voler mettere una volta la parola fine alle ingerenze di Julieta, la donna che con il passare dei giorni apparirà ai suoi occhi una copia perfetta dell'odiata Pepa.

