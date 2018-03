INVASION ROSWELL/ Su Cielo il film con Greg Evigan e Denise Crosby (oggi, 28 marzo 2018)

Invasion Roswell, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 28 marzo 2018. Nel cast: Greg Evigan, Denide Crosby e Daniel Hugh Kelly, alla regia David Flores. Il dettaglio della trama.

28 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST GREG EVIGAN

Il film Invasion Roswell va in onda su Cielo oggi, mercoledì 28 marzo 2018, alle ore 21.15. Una pellicola blockbuster prodotta dalla casa cinematografica UFO International Production nel 2013 e diretta dal regista David Flores. Nel cast s'incontrano attori del genere action, come l'attore Greg Evigan, protagonista del piccolo schermo di tanti telefilm di successo come 'Truck Driver' o 'Palm Springs - Operazione amore (P.S.I. Luv U)', oppure per il grande schermo merita una citazione soprattutto 'Journey to the Center of the Earth' tratto dal celebre romanzo di Jules Verne. Assieme a Greg Evigan, l'attrice Denise Crosby, anche lei avvezza al piccolo schermo come co-protagonista di lusso in 'Star Trek - The Next Generation' nel ruolo del comandante romulano Sela. Ma tanti di voi ricorderanno la sua parte in 'Pet Sematary', Denise ricopriva il ruolo di Rachel, madre del piccolo Gage Creed, un ruolo drammatico all'interno di un horror targato Stephne King dall'alto profilo paranormale. Ma vediamo adesso la trama del film Invasion Roswell nel dettaglio.

INVASION ROSWELL, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

Partendo dal famoso UFO abbattuto dopo la Seconda Guerra Mondiale (era il 1947) nel deserto di Roswell, nulla da allora si è più saputo in quel remoto angolo di Stati Uniti. Eppure all'interno delle basi nascoste l'esercito ha addestrato, lavorando in sinergia con le tecnologie aliene ritrovate nel disco volante, una truppa di soldati specializzati chiamati gli Sterminatori. Settant'anni dopo, Roswell gli Sterminatori vengono messi in pensione ma non sarà una scelta felice, una genia aliena è pronta per invadere il nostro indifeso pianeta. Provenienti dal pianeta Alpha Draconis, gli alieni piazzano una flotta spaziale su tutte le maggiori capitali del mondo, l'invasione è iniziata, la Terra è ora davvero in pericolo. Ma uno Sterminatore, nonostante gli anni, minacciato nei suoi affetti da un gruppo di alieni invasori, torna in gioco e inizia la sua personale resistenza aiutato da altri ex membri. Tensione e terrore contro le creature extra-galattiche, la Terra non si arrende e inizia la sua patriottica resistenza su scala mondiale. Come sempre nel cinema americano basta un individuo, una scintilla, per accendere un falò. La partita ora continua sulle frequenze di Cielo, un network dal nome ideale per questa pellicola.

