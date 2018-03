Kikò Nalli / Nuovo amore dopo Tina Cipollari? "Nuova casa e presto Supervivientes!"

Kikò Nalli, intervistato da Diva e Donna, torna a parlare della separazione da Tina Cipollari. "Vado a vivere in una nuova casa e mi preparo a Supervivientes"

28 marzo 2018 Anna Montesano

Kikò Nalli e Tina Cipollari

La storia tra Chicco Nalli e Tina Cipollari è finita. La separazione è stata annunciata e ufficializzata alcuni mesi fa, ma di recente l'hairstylit e l'opinionista di Uomini e Donne sono stati avvistati insieme internti a fare la spesa per poi tornare a casa. La verità è che Kikò sta per lasciare questa casa per andare a vivere da solo. Lo conferma nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, nel numero in edicola. "Ho trovato una casa e la sto arredando. - ammette l'opinionista di Barbara DUrso, che poi svela - Il trasferimento è questione di giorni. Vado a vivere vicino alla scuola dei bambini e avrò la mia privacy come è giusto che ce l'abbia Tina. Io e lei non siamo diventati due nemici, anzi, siamo due amici". Una separazione che non è quindi una rottura con la Cipollari, con la quale permane un ottimo rapporto.

Un'altra donna dopo Tina Cipollari? "No, è presto"

Kikò Nalli tiene poi a svelare che i loro tre bambini hanno accettato la separazione: "I ragazzi vivono la situazione con serenità perché abbiamo adottato il giusto meccanismo. Siamo presenti e quando si tratta di parlare con i professori a scuola andiamo tutti e due". Quando però gli si chiede se c'è già un'altra donna nel suo cuore, l'ex di Tina Cipollari nega: "No, è presto, non ha ancora nessuno. Ma mi farebbe piacere in futuro avere un'altra storia". Non c'è però possibilità di rivederlo a Uomini e Donne, dove, appunto, si innamorò della Cipollari: "Il programma è bello e lo seguo, ma per me è solo un bel ricordo". E questo anche perchè al momento ci sono in ballo le trattative per essere uno dei protagonisti della nuova edizione di Supervivientes, l'Isola dei Famosi spagnola. "Potrei essere il concorrente italiano e mi piacerebbe" ammette.

