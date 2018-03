La risposta è nelle stelle/ Su Rai 1 il film con Scott Eastwood (oggi, 28 marzo 2018)

La risposta è nelle stelle, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 28 marzo 2018. Nel cast: Scott Eastwood e Britt Robertson, alla regia Milwakee George Tillman Jr. Il dettaglio.

28 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 1

NEL CAST SCOTT EASTWOOD

Il film La risposta è nelle stelle va in onda su Rai 1 in prima visione oggi, mercoledì 28 marzo 2018, alle ore 21.25. Una pellicola entimentale con il titolo in lingua originale The Longest Ride. Uscito nelle sale cinematografiche nel 2015, il film è stato tratto dall'omonimo romanzo scritto dal narratore americano Nicholas Sparks. La pellicola diretta dal regista afro-americano di Milwakee George Tillman Jr., regista che va menzionato per aver direttoun cast di grandi attori come Robert de Niro, Chalize Theron e Cuba Gooding Jr. nel film 'Men of Honor - L'onore degli uomini' nel 2000. In La risposta è nelle stelle troviamo uno dei figli d'arte più famosi di Hollywood, Scott Eastwood figli di Clint. Al suo fianco la bella Britt Robertson. Nel cast anche Oona Castilla Chaplin, nipote di Charlie 'Charlot' Chaplin. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA RISPOSTA È NELLE STELLE, LA TRAMA DEL FILM

Luke Collins (Scott Eastwood) è il classico gaucho che cavalca tori nei rodei, un po' guascone, tutto sommato dal carattere dolce e mite, ma le stelle sono in agguato la notte in cui s'infortuna seriamente proprio durante una selvaggia cavalcata ad un toro poco ortodosso nella difesa e nel disarcionare Luke. La convalescenza è lunga e solamente dopo oltre un anno Luke torna nell'arena dei rodei, un posto per lui attraente, la sua ragione di vita. Nell'arena, tra la folla, conosce la bella Sophia Danko (Britt Robertson) e tra loro nasce una tenera relazione sentimentale. Decidono quindi di rivedersi ma nella notte del loro primo appuntamento soccorrono un anziano signore il quale ha subito un incidente automobilistico, lo conducono in ospedale ignari che da quel momento le loro vite inizieranno ad intrecciarsi con fili di seta sottili. La vita scorre come un placido fiume, Luke torna nel mondo dei rodei, Sophia lo segue innamorata ma allo stesso tempo inizia a frequentare Ira Levinson (Jack Huston) perché attratta dai racconti dell'uomo sulla sua vita sentimentale, basando i propri racconti nei ricordi di come conobbe sua moglie, ora defunta, racconti che Sophia scopre essere molto simili alla sua storia con Luke. Le stelle in questo film non stanno a guardare...

© Riproduzione Riservata.