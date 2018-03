La vita in diretta/ Marco Liorni e Federica Fialdini ricordano Lele Joker

Oggi, mercoledì 28 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La vita in diretta, con Marco Liorni e Francesca Fialdini. Il ricordo di Lele Joker e Fabrizio Frizzi.

28 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Anche oggi, mercoledì 28 marzo, la puntata de La vita in diretta sarà caraterizzata da un velo di tristezza. Poco fa il profilo Twitter del programma ha annunciato che il piccolo YouTuber Lele Joker ha perso la sua battaglia con il cancro. Solo settimana scorsa Gabriele, 9 anni, era stato protagonista del programma di Rai 1. Marco Liorni e Francesca Fialdini, commossi dalla sua forza, lo avevano aiutato a realizzare il suo sogno di raggiungere 10.000 iscritti al suo canale YouTube. Cantanti e attori avevano realizzato dei video per invitare i loro fan a sostenere il piccolo eroe. In poche ore il suo sogno è stato realizzato e oggi il suo canale YouTube conta oltre 100.00 iscritti. È proprio dal duo canale YouTube che i genitori di Lele hanno comunicato la sua scomparsa: “Il nostro Gabriele è volato in cielo… Lui direbbe: bella tutti i ragazzi questo video finisce qui, ci vediamo in un prossimo video”. Nel corso della diretta di oggi, sicuramente Liorni e Fialdini ricorderanno Lele Joker che con i suoi video regalata speranza e sorrisi a chi lo ascoltava.

L'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi

Nel corso della puntata di oggi de La vita in diretta non mancherà un ulteriore ricordo di Fabrizio Frizzi. Questa mattina, infatti, a Roma si sono svolti i funerali del conduttore Rai, scomparso nella notte tra domenica e lunedì. Lunedì e martedì il programma pomeridiano di Rai 1 ha dedicato ampio spaio al ricordo di Frizzi con video inediti e numerosi ospiti in studio. Marco Liorni ha dedicato al suo collego e amico un lungo posto, pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Non so come siano gli altri ambienti, ma nel mio c’è una certa tendenza a parlar male delle persone… Beh, di Fabrizio Frizzi non solo non sono mai circolate queste schifezze, ma ho sempre sentito solo e sempre cose molto belle”. Liorni ha poi ricordato il loro primo incontro: “L’ho conosciuto un giorno, venne ospite a La Vita in diretta, era il 2011, erano giorni in cui Mara non c’era per ragioni personali e così dovevo condurre da solo, nonostante lì fossi arrivato da poco: beh, fra i tanti ospiti del salotto mi sono ritrovato a cercare solo il suo sguardo, la sua battuta complice, il suo sorriso. Credo avesse capito le mie ansie e così mi rassicurava, lui, grandissimo, spalleggiava me, appena arrivato lì. Così ho assaporato la grandezza di Fabrizio”.

