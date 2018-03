Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi / La coppia finalista nel talent show di Fox Life (Dance Dance Dance)

Silvia e Giulia Provvedi, Le Donatella, vivono due situazioni d’amore differenti. Dai festeggiamenti della bionda per il compleanno del suo Pierluigi alle paure di Silvia per Fabrizio.

28 marzo 2018 Francesca Pasquale

Le Donatella a Dance dance dance

Grande successo in questa edizione del talent Dance dance dance per il duo musicale Le Donatella. Giulia e Silvia Provvedi, con la loro simpatia e le capacità tecniche dimostrate nel corso del programma, sono riuscite a sbaragliare la concorrenza conquistandosi meritatamente l’approdo alla finalissima in onda questa sera su Fox Life. Per le due giovani e belle cantanti questo è dunque momento abbastanza positivo, soprattutto per la bionda Giulia che oltre ad aver raccolto l’importante finale del talent di casa Sky, sta vedendo andare a gonfie vele la storia d’amore che la vede legata al portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini. Un legame che traspare anche dal messaggio d’amore che Giulia ha fatto recapitare al proprio amato tramite social nel quale ha scritto: “Tantissimi auguri amore mio. Sarò sempre al tuo fianco, a sostenerti a ribadirti ogni giorno quanto tu sia importante e speciale per me, a dirti che non ti cambierei con nessun altro al mondo perché solo tu hai la chiave del mio cuore. Ti amo ogni giorno di più”.

LE DONATELLA, LE PAURE DI SILVIA

Dunque è molto forte il legame che c’è tra Giulia Provvedi ed il proprio ragazzo. Legame che è molto forte anche tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona. Tuttavia, la loro felicità è in parte mitigata dalla situazione che sta vivendo l’ex re dei paparazzi costretto ad una semilibertà. Una mancanza di serenità che si riflette anche sullo stato di salute dell’ex compagno di Nina Moric come ha avuto modo di raccontare la stessa Silvia Provvedi con particolare riferimento all’attacco di panico e relativa corsa al Pronto soccorso. Infatti, nel corso di una intervista rilasciata al settimanale DiPiù la mora de Le Donatella, ha rimarcato: “Fabrizio non sta bene. L’altro giorno ha pensato di morire e anche io mi sono spaventata moltissimo.. Eravamo a casa.. mi giro verso di lui e lo vedo completamente sbiancato. Cerco di prendergli la mano per tranquillizzarlo ma non riesco da quanto trema. Lui mi guarda con gli occhi spalancati per cercare aiuto da me e mi dice: Silvia questa volta muoio”.

© Riproduzione Riservata.