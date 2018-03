Le Iene Show, tributo a Fabrizio Frizzi/ Video, Ilari Blasy e Teo Mammucari: i servizi dal 2009 al 2014

Fabrizio Frizzi: il tributo de "Le Iene Show": la trasmissione ricorda il conduttore scomparso con un collage dei servizi a lui dedicati dalla trasmissione nel corso di questi anni

28 marzo 2018 Fabio Belli

Fabrizio Frizzi ricordato da "Le Iene Show"

Bel tributo a "Le Iene Show" per Fabrizio Frizzi. Grande commozione da parte del conduttore Teo Mammucari nel ricordo del presentatore che nei giorni che hanno accompagnato la sua prematura scomparsa, ha ricevuto tantissime attestazioni di stima. Un omaggio che fa partire la trasmissione con le condoglianze per la famiglia di Fabrizio Frizzi, con Mammucari in particolare che sottolinea come in questi momenti le parole possano essere superflue, ma come in ogni caso resti nel cuore la gioia e l'orgoglio di aver condiviso una parte di percorso professionale insieme, per avere testimonianza di quelle qualità che hanno reso Fabrizio indimenticabile nel cuore dei colleghi, ma anche di tutto il pubblico che lo ha amato in tutti questi anni (Clicca qui per il video).

PIO E AMEDEO ULTRAS DI FABRIZIO FRIZZI

Dopo le parole dedicate dai conduttori, a "Le Iene Show" è partito un servizio che ha riassunto i tanti momenti dedicati dal programma dal 1999 ad oggi a Fabrizio Frizzi, con diversi servizi che lo hanno visto protagonista più o meno direttamente. In particolare, molto simpatico è il ricordo del servizio dedicato da Pio e Amedeo quando i due a Le Iene facevano parte del cast come "ultras dei vip", e andavano a raggiungere i vari personaggi famosi cantando cori dedicati all'attività degli stessi, modellati sui più famosi e conosciuti motivetti da stadio. In particolare, Pio e Amedeo hanno coinvolto Fabrizio Frizzi in cori dedicati alla sua attività di presentatore di Miss Italia, una di quelle che l'hanno reso maggiormente famoso nelle case di tutti gli italiani. Un momento molto divertente e al momento tenero nel ricordo di Fabrizio.

