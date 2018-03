Lele Joker, morto baby youtuber: lottava contro il cancro/ A La Vita in Diretta diceva: “Inseguite i sogni”

28 marzo 2018 Silvana Palazzo

Lele Joker, il ragazzo che sognava di diventare uno youtuber, è morto. Gabriele, questo il suo vero nome, era malato: era infatti affetto da neuroblastoma, un tumore che ha origine dalle cellule del sistema nervoso autonomo. Il bambino, che aveva solo nove anni, voleva fare il dottore da grande e stava lottando strenuamente per non lasciare che la malattia gli portasse via uno dei suoi sogni. Non ce l’ha fatta a realizzare quello di diventare medico, ma prima di morire è riuscito a diventare una webstar. Con la sua simpatia contagiosa nei giorni scorsi a La Vita in Diretta aveva espresso il desiderio di arrivare a 10mila seguaci sul suo canale YouTube ed è arrivato addirittura a quota 115mila follower grazie agli appelli televisivi e agli articoli che gli sono stati dedicati in queste settimane (tra cui anche i nostri). Ad annunciare la morte di Lele Joker è stata la pagina Facebook de La Vita in Diretta, che si era affezionata, come tanti telespettatori, alla storia di questo dolce bambino dagli occhi grandi. Clicca qui per il video dell'intervista.

«Purtroppo #LeleJoker ci ha lasciati. Riposa in pace piccolo guerriero», così La Vita in Diretta saluta il piccolo Gabriele, conosciuto da tutti come Lele Joker. La malattia che se l’è portato via resta sullo sfondo, perché in primo piano resta il suo entusiasmo. Era un motivatore naturale, un baby life coach: «Ragazzi, inseguite i vostri sogni, io ad esempio da grande voglio fare il dottore e questo farò, mi laureerò perché voglio aiutare le persone a stare meglio, inseguite i vostri sogni perché vi fa bene, stimola il vostro cervello», diceva anche a La Stampa. Era dolce anche nelle sue riflessioni sull’amore: «Per i bambini è quando una persona ne bacia un’altra e baciandosi fanno un figlio». Sapeva essere spensierato, come un bambino dovrebbe essere, e profondo. «Ho alcune cose che mi rendono triste. Io non ho una vita normale, ho tante cose a cui pensare, ma vi prego: non scrivetemi cose brutte, siete le mia forza». Solo sorrisi, ma ora è dura.

