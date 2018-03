Luca Argentero e Fabrizio Corona / Il tifo per Cristina Matino e Silvia Provvedi (Dance Dance Dance, finale)

Luca Argentero e Fabrizio Corona, il tifo per Cristina Matino e Silvia Provvedi durante la finalissima di Dance Dance Dance, chi vincerà tra di loro? Le dichiarazioni.

28 marzo 2018 Valentina Gambino

Luca Argentero e Fabrizio Corona

Questa sera andrà in onda la finalissima della seconda stagione di Dance Dance Dance. Chi trionferà? In gara: Giulio Berruti e Cristina Marino che si sfideranno contro Giulia e Silvia Provvedi. Come ben sapete, in mezzo a loro, altrettanti nomi di fidanzati famosi. La prima infatti è legata sentimentalmente all’attore torinese Luca Argentero mentre la mora de Le Donatella porta avanti una travagliata relazione d’amore con Fabrizio Corona. Di recente quest’ultima, intervistata tra le pagine del settimanale In Famiglia ha rivelato: "Fabrizio mi ha chiesto di diventare sua moglie, ho detto subito sì". Poi la fidanzata dell’ex re dei paparazzi racconta cosa ha vissuto in questi mesi: "Ho avvertito il senso di solitudine", ha raccontato Provvedi al settimanale, "ora voglio riprendere in mano la mia vita e sentirmi protetta per sempre dalla persona che amo, quindi da Fabrizio". Ancora non si conoscerebbe la data delle nozze anche se la cerimonia dovrebbe svolgersi tra l'estate e l'autunno: "Vogliamo avere presto anche un figlio", ha dichiarato ancora la cantante.

Cristina Marino parla di Luca Argentero

Cristina Marino, invece, alcuni mesi fa ha parlato del suo Luca Argentero intervistata tra le pagine del settimanale Oggi. L’attrice ha esordito affermando che l’ex gieffino la fa vivere costantemente circondata d’amore anche se possiede numerosi difetti: “È permaloso, mentre io sono testarda e voglio sempre avere ragione”. Poi aveva anche rivelato di litigare spesso con lui per delle cavolate, come tutte le coppie del mondo ma in generale sono molto complici. E tra i due, c’è un perfetto equilibrio anche nella gelosia: “Abbiamo entrambi una gelosia sana, nessuno dei due è ossessivo. Lui non mi dà ragione di essere gelosa e io pure, ci fidiamo l’uno dell’altra”. Successivamente la fidanzata di Argentero ha spiegato il vero motivo della sua partecipazione a Dance Dance Dance: “Da ragazza ho frequentato l’Accademia di danza a Milano. L’ho lasciata perché ho capito che non sarei mai diventata una ballerina, in più avevo un problema al ginocchio. Però il ballo mi è rimasto nel cuore”. Questa sera, oltre al consueto pubblico, immaginiamo già Luca Argentero e Fabrizio Corona in prima fila pronti per tifare le loro fidanzate.

