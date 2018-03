Luca Bizzarri e Ludovica Frasca si sono lasciati/ Nel suo futuro c'è il pallavolista Alex Ranghieri?

Nelle scorse settimane si era parlato di un riavvicinamento tra Luca Bizzarri e Ludovica Frasca ma, a quanto pare, non è così visto che tra loro spunta un terzo incomodo, dov'è la verità?

28 marzo 2018 Hedda Hopper

Luca Bizzarri e Ludovica Frasca

Si torna a parlare di Luca Bizzarri e Ludovica Frasca e questa volta non per immagini in cui appaiono insieme, sorridenti e felici ma per via di quella che sembra essere ormai una rottura definitiva. I due erano stati avvistanti nelle scorse settimane insieme a Milano a cena da Carlo Cracco nel suo nuovo ristorante. Lo stesso chef li aveva accompagnati all'auto insieme alla moglie per concludere una serata rilassata e piacevole. In molti avevano pensato che i due fossero tornati insieme e alcuni scatti, con tanto di bacio, sembravano provarlo, ma, a quanto pare, non è così ed è proprio il nuovo numero di Chi a lanciare lo scoop sulla possibile rottura con tanto di terzo incomodo pronto a venire a galla e rappresentare il futuro dell'ex velina.

NUOVO AMORE PER LUDOVICA FRASCA?

Secondo quanto riporta il settimanale di Alfonso Signorini, Luca Bizzarri e l'ex velina Ludovica Frasca si sono lasciati e lei è già stata vista in compagnia di un altro uomo che potrebbe averle fatto nuovamente battere il cuore. Il "fortunato" sarebbe uno sportivo, il pallavolista Alex Ranghieri. I due sarebbero stati visti insieme in un locale milanese per una cena e non solo. Il settimanale li ha seguiti anche nel post cena che si è tenuto a casa di lei dove lui l'ha seguita per concludere insieme la serata. Al momento non c'è una conferma, e nemmeno una smentita, sulla possibile liason ma sembra che la storia tra l'ex velina e il conduttore sia ormai un lontano ricordo e che quella immortalata nel ristorante di Carlo Cracco potrebbe essere solo una serata tra amici.

© Riproduzione Riservata.