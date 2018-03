MR ROBOT 3/ Anticipazioni del 28 marzo 2018: Elliot vuole uccidersi!

Mr. Robot 3, anticipazioni del 28 marzo 2018, su Premium Stories in prima Tv assoluta. Elliot crede di aver trovato la soluzione per eliminare la sua nemesi.

Mr Robot 3, in prima Tv assoluta su Premium Stories

MR. ROBOT 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di oggi, mercoledì 28 marzo 2018, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Mr Robot 3, in prima Tv assoluta. Sarà l'8°, dal titolo "Cancella". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in seguito agli ultimi eventi, Elliot (Rami Malek) chiede a Krista (Gloria Reuben) di potersi vedere per una seduta. Una volta nel suo studio, non riesce però a parlare di quanto ha scoperto, delle conseguenze che ha causato in via diretta. Subito dopo, Mr Robot (Christian Slater) riesce a liberarsi dal controllo dell'hacker e rivela alla terapeuta che la Fase 2 riguardava in realtà un edificio vuoto. Le numerose morti causate dall'esplosione vanno al di là del progetto che aveva creato con Elliot ed aggiunge anche che Tyrell (Martin Wallström) lavorava in realtà per lui, anche se secondo le autorità è il responsabile di quanto accaduto. Intanto, la FSociety annuncia altre catastrofi e mette in guardia i federali. L'avvocato di Tyrell fa leva sul video per dimostrare che il suo cliente è stato costretto a collaborare dietro minaccia. Propone infine di fornire protezione a Tyrell in cambio dei nomi dei veri responsabili, ma Dominique (Grace Gummer) è convinta di poter fare delle pressioni a Elliot, Darlene (Carly Chaikin) e tutti gli altri. Santiago (Omar Metwally) però è convinto che i piani alti abbiano bisogno di avere un colpevole al più presto, riuscendo a far ammettere all'agente di non credere alla sua estraneità ai fatti. Nello stesso momento, Angela (Portia Doubleday) continua a rimanere aggiornata sulle morti e rimane inorridita sul fatto che siano già oltre 3 mila.

Tyrell alla fine collabora con i federali e fa due nomi, fra cui quello di Elliot, e chiede di poter vedere la sua famiglia. Santiago è quindi costretto ad informarlo che la moglie è morta due settimane prima a causa del suo ex amante e che il figlio è stato affidato ad una casa famiglia. Ne approfitta inoltre per minacciarlo: se farà il suo nome, si assicurerà personalmente che il figlio subisca le più atroci torture del sistema. Nel deserto, un mebro della Dark Army ha già rapito Mobley (Azhar Khan) e Trenton (Sunita Mani) con l'intenzione di ucciderli. La donna però riesce a liberarsi dalla corda che le stringe i polsi e Mobley la spinge a mettersi alla guida dell'auto del killer per riuscire a fuggire. Il loro tentativo però si infrange contro una roccia. Krista invece si rivolge al suo personale terapeuta per capire se denunciare o no Mr Robot. La terapeuta è convinta che abbia detto la verità sul suo coinvolgimento, ma non ha alcuna prova. Mentre Angela dà dei chiari segni di squilibrio, Mr Robot viene messo fuori combattimento dagli uomini di Irving (Bobby Cannavale). Quella sera, Whiterose (BD Wong) ha un nuovo confronto con Price (Michael Cristofer) e gli riferisce che il suo governo ha già approvato l'ecoin. Mentre Mobley e Trenton sono di nuovo nelle mani del killer, Irving trasporta Mr Robot per dimostrargli come a nessuno interessino in realtà i recenti morti. La Dark Army invece decide di lasciare i due informatici in mano ad un altro gruppo sotto la supervisione del braccio destro di Whiterose. Tyrell alla fine denuncia proprio loro due come i due veri responsabili della FSociety. I due informatici vengono infatti messi di fronte ad un piano d'attacco aereo, in un'abitazione che di lì a poco verrà presa d'assalto dalle squadre speciali del governo. Mobley e Trenton vengono infatti costretti ad uccidersi con un colpo alla tempia per poter depistare le autorità.

ANTICIPAZIONI DEL 28 MARZO 2018, EPISODIO 8 "CANCELLA"

Elliot continua ad essere scosso da quanto avvenuto in città e riferisce a Darlene che nessuno dei suoi metodi per sconfiggere Mr Robot ha avuto un effetto positivo. Per questo crede che non gli rimanga altro da fare da uccidersi, per evitare che Mr Robot prenda ancora una volta il sopravvento. Acquista così un forte quantitativo di pillole per potersi suicidare e raggiunge la casa di Trenton, dove spesso accudisce il fratello minore in assenza dei genitori. Il ragazzino però scopre quali siano le sue intenzioni e cerca di dissuaderlo, ma senza troppo successo. Prima di raggiungere il luogo scelto per la sua morte, Elliot ha modo di parlare ancora ad Angela, che gli ricorda un gioco che facevano da bambini. Tanto basta all'hacker per poter ritrovare ancora una volta la voglia di vivere. Subito dopo scopre grazie ad un vecchio video di Trenton che esiste un modo per risolvere tutto.

© Riproduzione Riservata.