Mara Venier piange in diretta per Fabrizio Frizzi/ Video, commozione nello studio dell'Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, Mara Venier piange per Fabrizio Frizzi video: la nota opinionista del reality show, si commuove in diretta tv al minuto di applauso dedicato al compianto Frizzi

Anche il reality show di Canale 5, L’Isola dei Famosi, ha voluto dedicare un pensiero a Fabrizio Frizzi, scomparso nella notte fra domenica e lunedì, all’età di appena 60 anni. All’apertura del programma, Alessia Marcuzzi ha rivolto un lungo e sentito applauso al conduttore tv di casa Rai, ricordandolo con queste parole: «Lasciatemi fare un grande saluto e vorrei davvero l’applauso di tutti voi che siete qui, ma anche voi che siete a casa, per una persona, una delle persone più gentili ed educate che io abbia mai conosciuto nella mia vita, Fabrizio Frizzi, che salutiamo tutti». Il pubblico si è alzato in piedi, volendo omaggiare un personaggio televisivo amatissimo, proprio per la sua bontà che lasciava trasparire con i suoi modi sempre gentili e pacati, e con la sua grande risata che lo accompagnava in ogni dove.

MARA E FABRIZIO INSIEME IN RAI

Mara e Fabrizio sono stati grandi amici, e la Venier aveva fatto recente gli auguri di compleanno a Frizzi, in diretta tv, sempre all’Isola (era il 5 febbraio). La stessa Mara era intervenuta nelle scorse ore anche a Uno Mattina, noto programma di Rai Uno, facendo fatica a parlare, e ricordandolo così: «Era un amico leale, sincero e perbene e oggi è un giorno molto triste», frasi che in questi giorni abbiamo sentito ripetere da molti volti noti della televisione italiana, e non solo. I due sono stati spesso e volentieri insieme in televisione, come ad esempio in occasione della maratona Telethon 2016, noto programma benefico della Rai, con lo scopo di raccogliere fondi in favore della ricerca. O ancora, come giudici a Tale e Quale Show, altro cavallo di battaglia della televisione pubblica. Infine, andando ancora più a ritroso nel tempo, Mara Venier e Fabrizio Frizzi avevano partecipato come “inviati” alla Partita del Cuore numero 20, quella che si è tenuta ad inizio estate del 2011. Clicca qui per il video con la commozione in diretta di Mara Venier a L’Isola dei Famosi.

