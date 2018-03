Marta Pasqualato/ Uomini e Donne: il bacio con Nicolò. La corteggiatrice recupera terreno?

Oggi, mercoledì 28 marzo, su Canale 5 tornano i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Andrà in onda l'esterna tra Marta Pasqualato e Nicolò Brigante, con un bacio appassionato.

28 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Marta Pasqualato (Instagram)

Sembra essere tornato il sereno tra Marta Pasqualato e Nicolò Brigante al trono classico di Uomini e Donne. Dopo la segnalazione sulla corteggiatrice, il tronista ha deciso di ricominciare a frequentarla mandando su tutte le furie la “rivale” Virginia Stablum. Se l’ex fidanzata ha deciso di non andare più in esterna con Nicolò, Marta Pasqualato è decisa a recuperare il tempo perduto. In esterna, infatti, Marta organizza una sorpresa per il tronista: su dei bigliettini scrive alcune cose che non ha avuto il coraggio di dirgli prima. Alla fine Marat si affaccia da un balcone dicendo: “Ti voglio mio”. Nicolò non rimane insensibile alle parole della corteggiatrice e i due si baciano appassionatamente. Il bacio tra i due, ovviamente, fa arrabbiare Virginia che non capisce come Nicolò abbia potuto perdonare Marta, che a sua volta invita la rivale a godersi il tempo che le è dato di stare con il ragazzo. Nei giorni scorsi, Marta ha scritto su Instagram un messaggio sibillino: “È troppo facile essere una scelta,Io sarò la guerra che avrai dentro alla testa”. Non sembra casuale l’uso del termine “scelta”…

I pensieri di Marta Pasqualato sui social

Dopo la registrazione di questa puntata, avvenuta lo scorso 12 marzo, Marta Pasqualato ha scritto su Instagram un lungo post, con chiari riferimenti al programma: “Nella vita ho sempre fatto tutto di testa MIA, ho anche sbagliato di testa mia, sapendo che dopo avrei dovuto pagare tanto. Sono caduta e mi sono rialzata da sola. Ho sofferto, ho pianto, ho riso e tutto ciò che c'era da sopportare l'ho sopportato”. E aggiunge: “Mi rendo conto che posso non piacere, posso sembrare arrogante agli occhi di chi non mi conosce, agli occhi di chi vede solamente lo scudo che piazzo davanti a me per proteggermi, e mi va bene così, perché nella mia vita c'è gente che va e gente che viene, ma solo chi mi capisce resta e mi ama veramente per quello che sono, e alle persone che lo fanno io do tutto il mio mondo”, accompagnato degli eloquenti hashtag #contutticontro e #matuconme. Una fan le scrive: ”Sei vera e schietta alle persone da fastidio sentirsi dire quello che sono… non cambiare per nessuno”.





