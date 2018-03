Martina Luciani incinta/ Uomini e Donne: dopo Asia avuta da Giorgio Alfieri, mamma per la seconda volta

Martina Luciani incinta, Uomini e Donne: dopo Asia avuta dalla sua relazione d'amore con l'ex tronista Giorgio Alfieri, l'ex corteggiatrice diventerà mamma per la seconda volta.

28 marzo 2018 Valentina Gambino

Martina Luciani incinta per la seconda volta

Correva la stagione televisiva 2006-2007 quando sul trono classico di Uomini e Donne è salito un sorridente Giorgio Alfieri, portandosi dietro oltre che la simpatia anche un carico di emozioni non indifferente. Le primissime esterne in compagnia di Martina Luciani avevano appassionato immediatamente il pubblico e ben presto, la coppia entrò nel cuore dei telespettatori. L'ex tronista si era accorto fin da subito del feeling con la corteggiatrice tanto da andare a prenderla sotto casa con tanto di megafono e limousine. Dopo la decisione finale, anche il viaggio post scelta è entrato nel cuore dei fan di Uomini e Donne. Una relazione la loro, consacrata nel 2008 con l'arrivo del loro amore più grande: la piccola Asia. Il grande amore che sembrava unire la coppia però, ha avuto un inizio e anche una fine. Ecco perchè dopo tanti tira e molla, la coppia ha deciso anche di mettere fine alla loro relazione d'amore con la definitiva rottura nell'agosto del 2016. “Giorgio e io ci siamo lasciati perché non andavamo d’accordo su nulla. Avevamo avuto problemi fin dall’inizio, ma solo dopo la nascita di Asia sono diventati impossibili da gestire”, aveva raccontato raggiunta dai microfoni di FanPage.

E mentre il rapporto di coppia tra Martina e Giorgio si è concluso mantenendo dei rapporti assolutamente civili, lei ha trovato un nuovo amore. Il compagno di Martina Luciani si chiama Patrizio Pascucci, consulente assicurativo e calciatore, che presto diventerà papà così come annunciato tramite un post su Facebook: "Non sono mai stato un esempio da prendere, non sono mai stato un ragazzo perfetto, non sono mai stato una persona facile da prendere. Tu hai avuto pazienza e sei riuscita a farmi scoprire valori che avevo perso. Adesso è arrivato il momento di cambiare, il momento di crescere. In due anni mi hai sempre dimostrato quanto tieni a me, adesso sarò io a dimostrarti quanto ti amo... non potevo desiderare mamma migliore per mio figlio/a guardando Asia come l'ha cresciuta. Ti amo!". Ed infatti l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta (al quarto mese) per la seconda volta dopo la nascita di Asia, la sua prima figlia.

