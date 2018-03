Nadia Toffa, “Prendi in giro i malati di cancro”/ Non sono guarita ma vivo con il sorriso

Nadia Toffa ha risposto alle critiche di un follower che l'ha accusata di parlare di eccessiva leggerezza del percorso di guarigione dal cancro. Ecco la sua reazione.

28 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Nadia Toffa continua ad essere supportata dai suoi fan nella lotta contro la malattia che l'ha colpita qualche mese fa. Ma tra i tanti sostenitori c'è anche qualcuno che non rinuncia a qualche critica, soprattutto per la leggerezza con cui 'La Iena' parla del percorso di guarigione del cancro. Nei suoi profili social (leggi qui la polemica su instagram) qualche utente le ha lanciato delle frecciatine, ricordandole come in realtà la battaglia sia molto più lunga e difficile di quanto lei vuol far credere. Parole che hanno spinto la Toffa ad una risposta, sempre affidandosi ai social network. In risposta a tale follower, infatti, ha scritto: "Nessuno di noi può parlare di guarigione e nemmeno la sottoscritta lo ha fatto. Quello che puoi fare però è affrontare la vita col sorriso combattere la tua battaglia con energia, facendoti sostenere dagli altri. Ma ognuno ha il suo modo e io rispetto il tuo. Dunque fai lo stesso con gli altri".

NADIA TOFFA E LA BATTAGLIA CONTRO IL CANCRO

Nadia Toffa ha risposto alle critiche, sottolineando come per lei la battaglia non sia affatto vinta ma che continua ad andare avanti con il sorriso. Ha quindi confermato le stesse parole pronunciate al Maurizio Costando Show, quando si era detta fiduciosa e decisa a non perdere il controllo della sua vita. Intervistata da Costanzo che le aveva chiesto degli aggiornamenti sulla sua salute, la Iena aveva infatti confessato: "Questo non è detto, la vita è strana quindi non si può parlare di guarigione ma si sorride sempre alla vita. (...) Non ho sospeso la vita per la malattia, combatto la malattia vivendo e sempre sorridendo perché sono fatta così". Parole che avevano sorpreso lo stesso conduttore, il quale si era complimentato con la collega: "Lei è un esempio di capacità reattiva, di voglia di vivere e sta facendo un gran bene a chi invece si fa vincere dalla malattia".

